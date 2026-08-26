Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця, інженера та керівника SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.

Про це йдеться в указі президента України №835/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зеленський нагородив Маска орденом Свободи: що відомо

В указі зазначається, що Ілона Маска нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також за розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки.

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Документ президент Володимир Зеленський підписав 26 серпня 2026 року.

Що відомо про орден Свободи

Орден Свободи — державна нагорода України. Його запровадили у 2008 році.

Відповідно до закону Про державні нагороди України, орденом відзначають за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, проведенні соціально-економічних і політичних реформ, а також відстоюванні конституційних прав і свобод людини.

Як Ілон Маск допомагав Україні під час війни

Одним із ключових напрямів допомоги, пов’язаних із компанією Маска SpaceX, став супутниковий зв’язок Starlink. Після початку повномасштабного вторгнення термінали почали масово використовувати в Україні, зокрема для забезпечення зв’язку.

У жовтні 2022 року сам Маск повідомляв, що до України було відправлено 25,3 тис. терміналів Starlink. На той момент, за його словами, оплачувалося обслуговування 10 630 із них.

Згодом стало відомо, що Starlink почали використовувати й російські військові, які отримували термінали в обхід офіційних каналів. SpaceX наголошувала, що не продавала обладнання Росії та не співпрацювала з російським урядом або армією.

Для протидії цьому у 2026 році Україна спільно зі SpaceX запровадила систему верифікації Starlink. Термінали, які пройшли перевірку, вносили до так званого білого списку, а неавторизовані пристрої блокували.

У липні Маск розповів, що російські військові отримували Starlink контрабандою, зокрема через тимчасово окуповані території України. За його словами, запроваджена разом з українською владою система дала змогу відключити такі термінали.

За даними Міноборони України, блокування Starlink у російських військових позначилося на їхніх можливостях на фронті та інтенсивності штурмових дій.

Водночас відносини України з Маском під час повномасштабної війни не завжди були безконфліктними.

У 2023 році стало відомо, що бізнесмен відмовив Україні в активації Starlink у районі тимчасово окупованого Криму для проведення військової операції. Сам Маск пояснював це небажанням сприяти ескалації війни.

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