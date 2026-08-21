Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у липні нібито просив його допомогти отримати згоду Ілона Маска на використання Starlink для ударів по цілях у РФ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Starlink для ударів по РФ: що відомо

За даними Financial Times, питання Starlink Зеленський порушив під час зустрічі з американським президентом у липні.

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Україна хотіла отримати можливість ширше використовувати супутниковий зв’язок Starlink для ударних безпілотників, які виконують операції на території Росії.

Одним із завдань такого розширення можливостей могло стати полювання на російські мобільні пускові установки балістичних ракет. За даними FT, йшлося про цілі на глибині до 200 км від українсько-російського кордону.

Для цього Зеленський нібито попросив Трампа посприяти в отриманні згоди засновника SpaceX Ілона Маска.

Однак, як пише видання, американський президент не продемонстрував особливої підтримки цієї пропозиції.

Сам Маск також виступає проти використання Starlink для українських ударних операцій на території Росії. FT пов’язує його позицію з побоюваннями щодо можливої ескалації війни, зокрема ризику ядерної відповіді Москви.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже визначила пріоритети далекобійних операцій на території Росії на найближчі тижні та вересень.

За словами Зеленського, підтверджені втрати Росії демонструють ефективність обраного Україною напрямку далекобійних ударів.

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