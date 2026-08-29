Протягом минулої доби, 28 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 648-му добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.

Втрати ворога на 29 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;

танків – 12 310 (+3);

бойових броньованих машин – 25 241 (+4);

артилерійських систем – 48 774 (+25);

РСЗВ – 2 070 (+3);

засобів ППО – 1 593 (+0);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 486 384 (+1 360);

крилатих ракет – 5 060 (+0);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318);

спеціальної техніки – 4 608 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 648-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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