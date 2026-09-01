Наступний бій Усика відбудеться проти Вайддера – ЗМІ
- Команда Олександра Усика розглядає бій з Деонтеєм Вайлдером, який може відбутися у березні 2027 року в США.
- Бій із Вайлдером може стати останнім у професійній кар'єрі Усика після рішення українця звільнити чемпіонські пояси.
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проведе проти американця Деонтея Вайлдера.
Про це повідомляє Ring Magazine, посилаючись на слова директора команди українця Сергія Лапіна.
Усик проведе бій з Вайлдером
За словами Лапіна, потенційний бій Усик – Вайлде може відбутися у Сполучених Штатах Америки у березні 2027 року.
40-річний Деонтей Вайлдер – колишній володар поясу WBC у надважкій вазі.
Востаннє Усик виходив у ринг в травні 2026 року, коли здолав нідерландця Ріко Верховена. Після цього Олександр ухвалив рішення звільнити пояси WBC, WBA та IBF.
У липні BBC повідомило, що українець веде переговори з організацією Zuffa Boxing щодо бою з Вайлдером. Після цього Олександр повідомив, що його команда розглядає декілька варіантів щодо наступного бою.
Поєдинок між Усиком та Вайлдером може стати останнім в кар’єрі українця. Боксер заявляв, що хоче провести свій “останній танець” у боксі після звільнення поясів.