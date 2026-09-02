Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 2 вересня 2026 — ситуація на фронті
Всего с начала прошедших суток произошло 178 боевых столкновений.
Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиаударов с применением 211 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 7 132 дрона-камикадзе и совершил 2 227 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий на 2 сентября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.
Зараз дивляться
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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