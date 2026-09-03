Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення.

Іван Федоров йде з посади голови Запорізької ОВА

Під час звіту за 1000 днів роботи Іван Федоров повідомив, що мав змістовну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

– Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію – очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область. Навпаки – це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну, – підкреслив Федоров.

Втім, наразі немає офіційного рішення щодо звільнення Івана Федорова та призначення його на нову посаду.

Зараз дивляться

Нинішній очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він очолював Агентство з вересня 2024 року.

Іван Федоров: що про нього відомо

У 2014 році Іван Федоров обійняв посаду заступника Мелітопольського міського голови.

25 лютого 2022 року окупанти зайшли в Мелітополь. Федоров відмовився співпрацювати з росіянами.

11 березня 2022 року його викрали російські окупанти. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження.

16 березня 2022 року посадовця звільнили з російського полону (обміняли на 9 російських строковиків).

Після цього Федоров продовжив роботу вже на підконтрольній території України.

Запорізьку ОВА Іван Федоров очолив у лютому 2024 року.

За його словами, його рідне місто Мелітополь стало для нього справою життя.

– Тому у 2022 році залишити його було надзвичайно важко. Мабуть, саме тому, коли у лютому 2024 року президент довірив мені Запорізьку область, я сприйняв це дуже особисто. За 1000 днів Запоріжжя, безумовно, стало для мене рідним, – додав Федоров.

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