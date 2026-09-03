В Україні розгорнулася дискусія щодо мови спілкування у шкільних чатах. Після роз’яснення Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у батьків виникло питання, чи є штраф за російську мову в шкільних чатах та за яких умов можуть покарати.

Однак тут важливо розмежувати кілька різних ситуацій. Мовне законодавство встановлює вимоги для освітнього процесу, але не поширюється на приватне спілкування.

Який штраф за російську мову в шкільних чатах та за що можуть притягнути до відповідальності, Факти ICTV дізнавалися у адвокатки, партнера АО Reliance Олени Бондаренко.

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Олена Івановська звернулася до освітян із роз’ясненням щодо використання української мови під час навчання та спілкування учасників освітнього процесу. Зокрема, йшлося про те, як педагоги мають комунікувати з учнями та батьками, у тому числі в шкільних месенджерах і чатах.

Уповноважена наголосила, що освітній процес не обмежується лише уроком. До нього належать навчальна, виховна, організаційна та інша діяльність, пов’язана з освітою. Тому спілкування, яке стосується організації навчання, може підпадати під вимоги щодо застосування державної мови.

Батьки також є учасниками освітнього процесу. Саме тому питання виникло не лише щодо мови педагогів, а й щодо того, якою мовою батьки можуть спілкуватися у групах класу, листуватися з учителями та адміністрацією.

Також можливе накладання штрафів за російську мову в шкільних чатах. При цьому сама Івановська окремо пояснила, що автоматично вважати будь-яке повідомлення в шкільному чаті порушенням не можна.

За її словами, наявність адміністративної відповідальності визначається лише після встановлення складу конкретного правопорушення. Тобто ситуацію потрібно оцінювати з урахуванням обставин.

Ключовим є питання, про що саме люди спілкуються і чи є ця комунікація частиною освітнього процесу.

Чи є штраф за російську мову у шкільному чаті

Стаття 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення законодавства щодо застосування державної мови, зокрема у сфері освіти.

Але це не означає, що кожне повідомлення російською у батьківському чаті автоматично призводить до штрафу.

Розмір штрафу за російську мову в шкільних чатах:

за перше порушення загрожує попередження або накладення штрафів від 3 400 до 5 100 грн.

за повторне порушення протягом року штраф становить від 8 500 до 11 900 грн.

Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної не поширюється на приватне спілкування. Тому для правової оцінки важливо зрозуміти, чи є конкретний чат або листування частиною освітньої комунікації.

Наприклад, повідомлення про розклад уроків, домашні завдання, батьківські збори, організацію навчання чи дії під час повітряної тривоги очевидно стосуються шкільного життя. Інша ситуація може виникнути, якщо батьки просто обговорюють між собою особисті або побутові питання.

Саме тут і виникає головне питання, де закінчується освітній процес і починається приватне спілкування?

Де проходить межа між освітнім процесом і приватним спілкуванням

Щоб розібратися, чи можна спілкуватися російською у шкільному чаті, як це працює на практиці, Факти ICTV звернулися за коментарем до адвокатки, партнера АО Reliance Олени Бондаренко.

Ми запитали, чи визначає закон, що саме вважається частиною освітнього процесу, чи поширюються мовні вимоги на шкільні чати та листування батьків з педагогами, а також у яких випадках спілкування вже можна вважати приватним.

Адвокатка пояснила, що згідно зі ст. 21 Закону про мову та ст. 7 Закону Про освіту, мовою освітнього процесу є державна. Попри аргументи про те, що мовні вимоги стосуються лише педагогів, ст. 52 і 55 закону Про освіту визначають батьків учасниками освітнього процесу з обов’язком поваги до державної мови, що переводить комунікацію у публічну площину.

Дія Закону про мову не поширюється на приватне спілкування.

Публічність чату визначається за такими ознаками:

Мета: організаційні питання навчання та безпеки.

Склад: наявність представників закладу освіти.

Статус платформи: доступність для багатьох учасників, що виключає статус конфіденційного листування (ст. 32 Конституції).

— Приватні групи без учителів та особисті повідомлення залишаються поза межами дії мовного закону, — наголосила адвокатка.

Що юридично вважається частиною освітнього процесу

Адвокатка наголосила, що поняття “освітній процес” не обмежується лише уроками чи стінами школи (класу). Відповідно до ст. 1 закону Про освіту, це система освітніх і виховних заходів, спрямованих на розвиток особистості.

В умовах цифровізації робочі групи в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp) стали офіційними або санкціонованими каналами зв’язку для організації навчання.

Юридично листування визнається частиною освітнього процесу, якщо воно одночасно відповідає таким критеріям:

Цільове призначення: метою створення та функціонування чату є координація навчальних дій. Це публікація розкладу, домашніх завдань, координація безпекових заходів (евакуація в укриття), обговорення поведінки учнів чи батьківських зборів.

Суб’єктний склад: у чаті присутня особа, яка виконує службові або професійні обов’язки від імені закладу освіти. Це класний керівник, представник адміністрації школи, вихователь чи вчитель-предметник.

Чи можна спілкуватися російською у шкільних чатах: критерії приватного спілкування

Адвокатка зазначила, що відповідно до ч. 2 ст. 2 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, дія цього нормативного акта не поширюється на сферу приватного спілкування.

Межа між освітньою комунікацією та приватним життям визначається за допомогою трьох таких юридичних критеріїв:

Критерій контролю та модерації (наявність педагога). Якщо чат створений батьками самостійно і в ньому відсутній учитель або представник адміністрації, такий простір позбавлений ознак державного/публічного контролю. Навіть якщо там обговорюють закупівлю зошитів, з правового погляду це приватна координація громадян, яка не регулюється мовним законом.

Критерій предмета (зміст повідомлення). Навіть у робочому чаті з учителем може виникнути елемент особистого спілкування.

— Якщо одна мати пише іншій у загальну групу: Забери, будь ласка, мою дитину після уроків або Вітаю з днем народження, то це вже приватне повідомлення побутового характеру. Закон про мову регулює предметну діяльність (організацію освіти), а не будь-який набір символів у групі, — уточнила адвокатка.

Критерій конфіденційності (особисті повідомлення / директ). Спілкування в режимі один на один між батьками у приватних діалогах є недоторканним (ст. 32 Конституції). Винятком є особисті повідомлення (директ) на адресу вчителя з питань навчання.

За словами експертки, оскільки вчитель перебуває при виконанні службових обов’язків, він зобов’язаний відповідати виключно українською мовою, а батькам рекомендовано дотримуватися мовного режиму, оскільки це звернення до посадової особи.

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