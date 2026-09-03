В Украине развернулась дискуссия по поводу языка общения в школьных чатах. После разъяснения Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской у родителей возник вопрос, есть ли штраф за русский язык в школьных чатах и при каких условиях могут наказать.

Однако здесь важно разграничить несколько разных ситуаций. Языковое законодательство устанавливает требования для образовательного процесса, но не распространяется на личное общение.

Какой штраф за русский язык в школьных чатах и ​​за что могут привлечь к ответственности, Факты ICTV узнавали у адвоката, партнера АО Reliance Елены Бондаренко.

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Елена Ивановская обратилась к педагогам с разъяснением использования украинского языка во время обучения и общения участников образовательного процесса. В частности, речь шла о том, как педагоги должны общаться с учениками и родителями, в том числе в школьных мессенджерах и чатах.

Уполномоченная отметила, что образовательный процесс не ограничивается только уроком. К нему относятся обучающая, воспитательная, организационная и другая деятельность, связанная с образованием. Поэтому общение, относящееся к организации обучения, может подпадать под требования по применению государственного языка.

Родители также участники образовательного процесса. Именно поэтому вопрос возник не только о языке педагогов, но и о том, на каком языке родители могут общаться в группах класса, переписываться с учителями и администрацией.

Также возможно наложение штрафов за русский язык в школьных чатах. При этом сама Ивановская отдельно объяснила, что автоматически считать какое-либо сообщение в школьном чате нарушением нельзя.

По ее словам, наличие административной ответственности определяется только после установления состава конкретного правонарушения. То есть, ситуацию нужно оценивать с учетом обстоятельств.

Ключевым является вопрос, о чем именно люди общаются и является ли эта коммуникация частью образовательного процесса.

Есть ли штраф за русский язык в школьном чате

Статья 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение законодательства по применению государственного языка, в частности, в сфере образования.

Но это не означает, что каждое сообщение на русском в родительском чате автоматически приводит к штрафу.

Размер штрафа за русский язык в школьных чатах:

за первое нарушение грозит предупреждение или наложение штрафов от 3 400 до 5 100 грн.

за повторное нарушение в течение года штраф составляет от 8 500 до 11 900 грн.

Закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не распространяется на частное общение. Поэтому для правовой оценки важно понять, является ли конкретный чат или переписка частью образовательной коммуникации.

Например, сообщения о расписании уроков, домашних заданиях, родительских собраниях, организации обучения или действиях во время воздушной тревоги очевидно касаются школьной жизни. Другая ситуация может возникнуть, если родители просто обсуждают личные или бытовые вопросы.

Именно здесь и возникает главный вопрос, где кончается образовательный процесс и начинается частное общение?

Где проходит граница между образовательным процессом и частным общением

Чтобы разобраться, можно ли общаться на русском языке в школьном чате, как это работает на практике, Факты ICTV обратились за комментарием к адвокату, партнеру АО Reliance Елене Бондаренко.

Мы спросили, определяет ли закон, что считается частью образовательного процесса, распространяются ли языковые требования на школьные чаты и переписку родителей с педагогами, а также в каких случаях общение уже можно считать частным.

Адвокат объяснила, что согласно ст. 21 Закона о языке и ст. 7 закона Об образовании, языком образовательного процесса является государственный язык. Несмотря на аргументы, что языковые требования касаются только педагогов, ст. 52 и 55 закона Об образовании определяют родителей участниками образовательного процесса с обязанностью уважения к государственному языку, переводящего коммуникацию в публичную плоскость.

Действие закона о языке не распространяется на личное общение.

Публичность чата определяется по следующим признакам:

Цель: организационные вопросы обучения и безопасности.

Состав: наличие представителей учебного заведения.

Статус платформы: доступность для многих участников, исключающая статус конфиденциальной переписки (ст. 32 Конституции).

— Частные группы без учителей и личные сообщения остаются вне действия языкового закона, — подчеркнула адвокат.

Что юридически считается частью образовательного процесса

Адвокат подчеркнула, что понятие “образовательный процесс” не ограничивается только уроками или стенами школы (класса). Согласно ст. 1 закона Об образовании это система образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на развитие личности.

В условиях цифровизации рабочие группы в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp) стали официальными или санкционированными каналами связи в организации обучения.

Юридически переписка признается частью образовательного процесса, если она одновременно отвечает следующим критериям:

Целевое назначение: Целью создания и функционирования чата является координация учебных действий. Это публикация расписания, домашних заданий, координация бепастносных мероприятий (эвакуация в укрытие), обсуждение поведения учащихся или родительских собраний.

Субъектный состав: в чате присутствует лицо, исполняющее служебные или профессиональные обязанности от имени учебного заведения. Это классный руководитель, представитель администрации школы, воспитатель или учитель-предметник.

Можно ли общаться на русском в школьных чатах: критерии частного общения

Адвокат отметила, что в соответствии с ч. 2 ст. 2 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, действие этого нормативного акта не распространяется на сферу частного общения.

Граница между образовательной коммуникацией и частной жизнью определяется с помощью трех следующих юридических критериев:

Критерий контроля и модерации (наличие педагога). Если чат создан родителями самостоятельно и в нем отсутствует учитель или представитель администрации, такое пространство лишено признаков государственного/публичного контроля. Даже если там обсуждают закупку тетрадей, с правовой точки зрения это частная координация граждан, не регулируемая языковым законом.

Если чат создан родителями самостоятельно и в нем отсутствует учитель или представитель администрации, такое пространство лишено признаков государственного/публичного контроля. Даже если там обсуждают закупку тетрадей, с правовой точки зрения это частная координация граждан, не регулируемая языковым законом. Критерий предмета (содержание сообщения). Даже в рабочем чате с учителем может появиться элемент личного общения.

— Если одна мать пишет другой в общую группу: Забери, пожалуйста, моего ребенка после уроков или Поздравляю с днем ​​рождения, то это уже личное сообщение бытового характера. Закон о языке регулирует предметную деятельность (организацию образования), а не набор символов в группе, — уточнила адвокат.

Критерий конфиденциальности (личные сообщения/директ). Общение в режиме один на один между родителями в частных диалогах неприкосновенно (ст. 32 Конституции). Исключение составляют личные сообщения (директ) в адрес учителя по вопросам обучения.

По словам эксперта, поскольку учитель находится при исполнении служебных обязанностей, он обязан отвечать исключительно на украинском языке, а родителям рекомендовано соблюдать языковой режим, поскольку это обращение к должностному лицу.

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