Міністерство освіти Росії затвердило оновлений перелік шкільних підручників, в який включило видання з історії так званих “регіонів, що возз’єдналися”. Йдеться про підручники з історії “Донбасу та Новоросії”, в яких РФ виклала пропагандистську версію історії тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як РФ переписала історію окупованих територій України

– Влада РФ продовжує перетворювати систему освіти на тимчасово окупованих територіях України на інструмент знищення української ідентичності дітей, – йдеться у повідомленні.

У Центрі розповіли, що Міносвіти Росії затвердило перелік шкільних підручників, в який включило видання з історії так званих “регіонів, що возз’єдналися з РФ”. Йдеться про підручники з історії “Донбасу та новоросії” для учнів 5-7 класів з викривленою історією українських територій.

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Там зазначають, що затвердження Росією цих підручників – це частина системної роботи Кремля, яка спрямована на пропаганду війни та заперечення української ідентичності на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше кремлівські нарративи вже інтегрували в навчальні програми з історії, суспільствознавства та російської літератури, а шкільні “виховні години” на окупованих територіях перетворили на суцільну пропаганду.

У Центрі стверджують, що Росія остаточно перетворила освітню систему на окупованих землях України на механізм ідеологічної обробки та примусової асиміляції молоді, яку Москва розглядає як власний майбутній мобілізаційний резерв.

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