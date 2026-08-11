Міносвіти РФ затвердило новий перелік підручників із викривленою історією ТОТ України
- Міністерство освіти РФ затвердило оновлений перелік шкільних підручників з історії так званих "регіонів, що возз’єдналися", в яких викривлено минуле тимчасово окупованих українських територій.
- За даними Центру протидії дезінформації, Кремль перетворив освітній процес на окупованих землях на інструмент знищення української ідентичності та ідеологічної обробки молоді, яку розглядає як власний мобілізаційний резерв.
Міністерство освіти Росії затвердило оновлений перелік шкільних підручників, в який включило видання з історії так званих “регіонів, що возз’єдналися”. Йдеться про підручники з історії “Донбасу та Новоросії”, в яких РФ виклала пропагандистську версію історії тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як РФ переписала історію окупованих територій України
– Влада РФ продовжує перетворювати систему освіти на тимчасово окупованих територіях України на інструмент знищення української ідентичності дітей, – йдеться у повідомленні.
У Центрі розповіли, що Міносвіти Росії затвердило перелік шкільних підручників, в який включило видання з історії так званих “регіонів, що возз’єдналися з РФ”. Йдеться про підручники з історії “Донбасу та новоросії” для учнів 5-7 класів з викривленою історією українських територій.
Там зазначають, що затвердження Росією цих підручників – це частина системної роботи Кремля, яка спрямована на пропаганду війни та заперечення української ідентичності на тимчасово окупованих територіях України.
Раніше кремлівські нарративи вже інтегрували в навчальні програми з історії, суспільствознавства та російської літератури, а шкільні “виховні години” на окупованих територіях перетворили на суцільну пропаганду.
У Центрі стверджують, що Росія остаточно перетворила освітню систему на окупованих землях України на механізм ідеологічної обробки та примусової асиміляції молоді, яку Москва розглядає як власний майбутній мобілізаційний резерв.