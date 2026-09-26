У ніч проти 26 вересня підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному заводу Ільський, розташованому в Краснодарському краї Російської Федерації. На території стратегічного підприємства зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження НПЗ Ільський у Росії: які наслідки

Ільський НПЗ є одним із ключових об’єктів переробної промисловості півдня РФ. Загальна потужність переробки підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

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Завод здійснює повний цикл роботи з вуглеводневою сировиною:

приймання, зберігання та глибоку переробку нафти;

виробництво та відвантаження широкого спектра нафтопродуктів.

Готова продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів Збройних сил РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що систематичне ураження подібних об’єктів на території країни-агресорки є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Операція спрямована на послідовне зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації та позбавлення окупаційних військ ресурсів для ведення війни проти України.

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