Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ — Генштаб
- У ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, на об'єкті виникла пожежа.
- Підприємство потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік забезпечувало пально-мастильними матеріалами російські війська.
У ніч проти 26 вересня підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному заводу Ільський, розташованому в Краснодарському краї Російської Федерації. На території стратегічного підприємства зафіксовано пожежу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Ураження НПЗ Ільський у Росії: які наслідки
Ільський НПЗ є одним із ключових об’єктів переробної промисловості півдня РФ. Загальна потужність переробки підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.
Завод здійснює повний цикл роботи з вуглеводневою сировиною:
- приймання, зберігання та глибоку переробку нафти;
- виробництво та відвантаження широкого спектра нафтопродуктів.
Готова продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів Збройних сил РФ.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що систематичне ураження подібних об’єктів на території країни-агресорки є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Операція спрямована на послідовне зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації та позбавлення окупаційних військ ресурсів для ведення війни проти України.