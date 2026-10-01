Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова
Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього
Старт зимової кампанії РФ: чи зможе ворог вибити Київ та інші міста з енергосистеми
Нічні та денні повітряні тривоги, що тривають годинами, виснажливий гул у небі та нові ризики для енергомережі перед початком холодів — останніми тижнями Росія суттєво змінила тактику повітряного терору на Київ та інші міста України.
Ворог перейшов від періодичних масованих ракетних ударів до майже безперервних атак реактивними дронами, намагаючись знайти слабкі місця в українському небі, щоб завчасно розпочати нову зимову кампанію зі знищення енергетики.
Чи під силу росіянам паралізувати багатомільйонний Київ, куди саме цілитимуть під час цього опалювального сезону та як Україна реконфігурує свою систему ППО для збиття реактивних безпілотників — пояснюємо у матеріалі Фактів ICTV.
Київ під майже безперервними атаками: тактика та мета РФ
Російські війська змінили тактику обстрілів Києва та перейшли до майже безперервних атак реактивними дронами, оскільки наразі мають тимчасову перевагу в цих засобах ураження, розповів Фактам ICTV провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко.
— Ворог має тимчасову перевагу в засобах ураження. Росіяни випробовують та випускають нові засоби, зокрема, реактивні дрони. Наразі вони тимчасово мають карт-бланш. Ви бачите: як каже президент, ми збиваємо близько 57 зі 100 запущених безпілотників, не більше. Цифри близькі до того, що кожен другий дрон досягає цілі, — зазначає Романенко.
За словами експерта, вже через місяць чи трохи більше у ворога цього козиря вже не буде, тому зараз Росія намагається завдати максимальних пошкоджень та виснажити моральний дух людей.
Попри спроби ворога паралізувати Київ безперервними атаками безпілотників, знищити критичну інфраструктуру багатомільйонного міста лише дронами ворог не здатен, вважає Романенко.
— Ні, їм це не під силу. Київ — це велике місто, у них просто немає стільки ракет. Коли влучає дрон із 50 кг вибухівки, він не здатний завдати критичних руйнувань. Пошкодити — так. Сказати, що ці удари будуть критичними — ні, але дошкуляти, створювати перебої та неприємності вони однозначно будуть, — пояснив він.
За словами авіаексперта, серйозніші крилаті ракети українські Повітряні сили та винищувачі ефективно збивають, а дешеві дрони типу Герань-5 мають занадто малу бойову частину для тотального руйнування великих об’єктів.
Чи зможе РФ наростити темпи дронових атак
Росія нарощуватиме темпи дронових атак, оскільки нинішні обсяги випуску — ще не межа її можливостей. Окупанти розширюють потужності в Єлабузі та будують підземні цехи, заявив Романенко.
— Вони розширюють площі в Єлабузі, де випускають ці дрони. Можливо, залишать завод Купол в Іжевську для випуску поршневих дронів, а реактивні повністю вироблятимуть у Єлабузі. Крім того, в Єлабузі вони вже закладають підземні цехи, — розповів Романенко.
Експерт наголосив, що переломити ситуацію зможе лише підвищення ефективності української ППО. Як і у випадку з поршневими Шахедами, досягнення показника збиття у 95% зробить для ворога масовані запуски реактивних дронів економічно недоцільними.
Крім того, Україна завдає ударів по території РФ, зокрема, по підприємствах-постачальниках заводу в Єлабузі. Сили оборони били по виробниках навігаційних систем Комета, систем супутникового зв’язку, вибухівки та різноманітної електроніки, зазначив він.
Однак авіаексперт звернув увагу, що значна частина деталей надходить із Китаю через залізничний термінал ім. Ден Сяопіна.
— Ми били по виробниках навігаційних систем Комета, систем супутникового зв’язку, вибухівки та електроніки. На жаль, основна частина компонентів — китайська. Проте у них є логістичний термінал імені Ден Сяопіна, куди раз на тиждень прибуває поїзд із реактивними двигунами, вуглепластиком та електронікою. Удар по цьому комплексу в момент прибуття потяга — це один із можливих варіантів дій, — зазначив він.
За словами експерта, переривання ланцюжків постачання імпортних запчастин є одним із ефективних шляхів сповільнення збірки ворожих безпілотників.
Атака на енергетику: чи почалася зимова кампанія ударів
Росія вже розпочала нову масовану кампанію зi знищення української енергосистеми напередодні зими. Нічна атака 30 вересня по Києву та області свідчить про зміну тактики ворога, розповів Фактам ICTV експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
За його словами, окупанти завдали одночасних ударів як по об’єктах генерації, так і по системі передачі — підстанціях та лініях електропередач.
— Так, ця нова кампанія вже почалася. Чесно кажучи, я очікував ударів пізніше, але цьому є логічне пояснення. Зараз вони ефективно застосовують реактивні Шахеди. У нас очікується поява достатньої кількості засобів протидії їм. Можливо, ворог хоче використати цей період, поки ми ще не розгорнули системну ППО проти них, щоб розпочати масовані атаки, — зазначив Андріан Прокіп.
Хоча Росія готується до комбінованих атак по українській енергетиці, однак цього сезону фокус ворога може дещо зміститися. Крім ТЕС, ГЕС та магістральних підстанцій, окупанти б’ють по регіональних котельнях та лініях електропередач, сказав він.
— Цілі будуть комбіновані, як і завжди. Тобто це буде все. Але якщо порівнювати з попередніми кампаніями, то буде більше спроб “виносити” лінії електропередач та опори. Також більше атакуватимуть об’єкти теплопостачання. Йдеться не тільки про великі ТЕС, а й про котельні меншого масштабу — районні та регіональні, — наголосив експерт.
За словами Прокіпа, літнє відносне затишшя було умовним — росіяни завдавали поодиноких ударів по прифронтових і прикордонних областях весь теплотехнічний сезон, а зараз лише збільшують масштаб, повторюючи сценарій минулого року.
Чи можливо відокремити Київ від енергосистеми України
Росія прагне відрізати Київ від загальної енергосистеми, позбавити столицю тепла та світла напередодні зими, проте повторити цей сценарій їм буде важко, заявив Прокіп.
— Це не першочергова мета, але одна з важливих цілей для них — вирізати Київ з енергосистеми, розбити тут тепло та електропостачання. Чи це можливо? Технічно все можливо, звичайно. Все, що збудовано, може бути знищено. Насправді відрізати Київ вони хотіли і минулого року, але не змогли цього досягти, — розповів Прокіп.
Експерт наголосив, що вирішальну роль відіграватиме ППО та швидкість ремонтних робіт. Навіть у разі тимчасового знеструмлення столиці відновлення займе від кількох днів до тижня.
— Але треба розуміти: навіть якщо це стається, припустимо, Київ вирізають з енергосистеми (у нас дуже небагато власної генерації та великий дефіцит), то це не назавжди. Через три, сім або 10 днів ми відновлюємося і повертаємося до більш-менш нормальних умов життєдіяльності, — наголосив він.
Як РФ намагатиметься відрізати інші міста від світла
Водночас російські війська продовжуватимуть тактику поступової ізоляції окремих областей України від загальної енергомережі, обираючи цілями регіони з найменшим обсягом власної генерації, припустив Прокіп.
— Чи будуть вони намагатися відрізати окремі регіони? Так, вони це намагалися робити раніше і продовжуватимуть надалі. Одеса — такий приклад. Міста, які є енергодефіцитними та які критично залежать від об’єктів енергосистеми — такі місця вони намагаються вирізати, — зазначає він.
Експерт визнав наявність проблем із засобами ППО через дефіцит ракет. Проте він зазначив, що не може охарактеризувати ситуацію як катастрофічну, висловивши оптимізм щодо проходження опалювального сезону 2026-2027.
Порівняно з початком повномасштабної війни стійкість української енергосистеми зросла завдяки розбудові розподіленої генерації та захисту підстанцій. Хоча це не гарантує повної відсутності блекаутів під час нових обстрілів, розповів експерт з питань енергетики.
— Вона однозначно посилюється, стійкість покращується. У нас більша розподілена генерація, захищена значна частина підстанцій передачі та розподілу. Але це ситуація, коли захисту не може бути абсолютно достатньо завжди, тому що це постійний баланс того, як ми можемо захищатися від обстрілів, — зазначив Прокіп.
За словами експерта, українцям варто підготуватися до масштабних відключень, а в окремих регіонах можливі знеструмлення до кількох днів або тижня, особливо за умов дефіциту засобів ППО.
Масовані дронові атаки РФ: як протидіяти
Поява у ворога реактивних безпілотників Герань-4, Герань-5 та Бандероль змусила Україну повністю переглянути тактику захисту неба. Традиційні засоби мобільних вогневих груп перестають бути ефективними, тому система ППО проходить масштабну реконфігурацію, розповів Фактам ICTV провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко.
За його словами, на зміну стрілецькій зброї та прожекторам приходять високотехнологічні рішення.
— Зараз триває переоснащення мобільних вогневих груп. Кулемети та зенітні гармати проти таких цілей вже не працюють, а підсвічування прожекторами втратило актуальність. Мобільні групи будуть оснащуватися компактними радарами для радарного наведення. Також ми отримаємо нові зенітні дрони, які збиватимуть російські реактивні безпілотники методом hit-to-kill — тобто прямого влучання з передньої напівсфери або близького підриву на зустрічному курсі, як це роблять зенітні ракети, — пояснив він.
Також авіаексперт відзначив перспективність розробок українських дронів-перехоплювачів, які здатні працювати на швидкостях до 700 км/год.
— Ви бачили хроніку, як дрон-перехоплювач від СБУ збиває Герань-5? Точні його характеристики не оголошувалися, але зазначалося, що він здатний розвивати швидкість до 700 км/год. Він зможе методом погоні наздоганяти та знищувати не лише російські Герань-4 або Герань-5, а й Бандеролі. Але нам ще потрібно як слід його випробувати та налагодити великосерійне виробництво, тому певний час ворожі реактивні безпілотники ще долітатимуть, — підсумував авіаексперт.
Попри спроби Росії виснажити українців безперервними тривогами, перебити тепло та електрику до морозів, ключові фактори залишаються на боці України. Захищеність підстанцій та розбудова розподіленої генерації роблять енергосистему стійкішою, ніж на початку війни, а швидка реконфігурація ППО готує дієву відповідь на реактивні Шахеди.
Попереду очікується складний зимовий період із можливими тимчасовими відключеннями. Збереження стійкості енергомережі та підвищення ефективності Сил оборони України залишаються головними факторами для успішного проходження опалювального сезону.