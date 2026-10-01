Старт зимової кампанії РФ: чи зможе ворог вибити Київ та інші міста з енергосистеми

Нічні та денні повітряні тривоги, що тривають годинами, виснажливий гул у небі та нові ризики для енергомережі перед початком холодів — останніми тижнями Росія суттєво змінила тактику повітряного терору на Київ та інші міста України.

Ворог перейшов від періодичних масованих ракетних ударів до майже безперервних атак реактивними дронами, намагаючись знайти слабкі місця в українському небі, щоб завчасно розпочати нову зимову кампанію зі знищення енергетики.

Чи під силу росіянам паралізувати багатомільйонний Київ, куди саме цілитимуть під час цього опалювального сезону та як Україна реконфігурує свою систему ППО для збиття реактивних безпілотників — пояснюємо у матеріалі Фактів ICTV.

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Київ під майже безперервними атаками: тактика та мета РФ

Російські війська змінили тактику обстрілів Києва та перейшли до майже безперервних атак реактивними дронами, оскільки наразі мають тимчасову перевагу в цих засобах ураження, розповів Фактам ICTV провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко.

— Ворог має тимчасову перевагу в засобах ураження. Росіяни випробовують та випускають нові засоби, зокрема, реактивні дрони. Наразі вони тимчасово мають карт-бланш. Ви бачите: як каже президент, ми збиваємо близько 57 зі 100 запущених безпілотників, не більше. Цифри близькі до того, що кожен другий дрон досягає цілі, — зазначає Романенко.

За словами експерта, вже через місяць чи трохи більше у ворога цього козиря вже не буде, тому зараз Росія намагається завдати максимальних пошкоджень та виснажити моральний дух людей.

Попри спроби ворога паралізувати Київ безперервними атаками безпілотників, знищити критичну інфраструктуру багатомільйонного міста лише дронами ворог не здатен, вважає Романенко.

— Ні, їм це не під силу. Київ — це велике місто, у них просто немає стільки ракет. Коли влучає дрон із 50 кг вибухівки, він не здатний завдати критичних руйнувань. Пошкодити — так. Сказати, що ці удари будуть критичними — ні, але дошкуляти, створювати перебої та неприємності вони однозначно будуть, — пояснив він.

За словами авіаексперта, серйозніші крилаті ракети українські Повітряні сили та винищувачі ефективно збивають, а дешеві дрони типу Герань-5 мають занадто малу бойову частину для тотального руйнування великих об’єктів.