Російські військові розробили деталізований розрахунок сил та засобів, необхідних для масованих атак на критичну інфраструктуру України з метою знеструмлення, позбавлення тепла і води великих українських міст.

План РФ щодо руйнування енергетики України

Журналісти отримали доступ до копії перехопленого документа від джерел у Силах оборони України, про який раніше повідомляло видання The New York Times, після чого проаналізували його вміст. Про це повідомляє проєкт Схеми (Радіо Свобода).

Отриманий документ містить детальні дані щодо енергетичних потужностей України, а також розрахунки необхідної кількості ракет, безпілотників та авіабомб для виведення з ладу критичних об’єктів.

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Загалом у довідці, ймовірно підготовленій російською стороною, наведено перелік із 60 ключових цілей, від яких залежить забезпечення населення світлом, водою, каналізацією та теплом:

гідроелектростанції (ГЕС);

атомні електростанції (АЕС);

теплоелектростанції (ТЕС);

теплоелектроцентралі (ТЕЦ);

інтерконектори — мережеві вузли поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи;

трансформаторні підстанції та міські котельні;

очисні споруди, насосні станції, а також інші державні та комунальні об’єкти.

Навпроти кожного із зазначених об’єктів у документі міститься деталізований розрахунок — скільки саме озброєння та якого конкретно типу (наприклад, три ракети Кинджал на ТЕЦ або 20 дронів на котельню) потрібно застосувати для його повного виведення з ладу.

Необхідна кількість зброї та пріоритетні міста

Згідно з довідкою, для реалізації цього плану Росії потрібен комплексний набір базового озброєння — загалом близько 1 тис. одиниць, що містить:

ударні безпілотники та ракети-дрони;

керовані авіаційні бомби (КАБ);

балістичні та крилаті ракети.

Головними мішенями серед українських міст у російському документі визначено Київ, Харків та Одесу. Проте до загального переліку пріоритетних цілей включено ще понад 10 обласних центрів та великих міст України.

Чи вдасться РФ зруйнувати енергетику України

Профільні експерти, з якими поспілкувалися журналісти, зазначають, що цей документ є скоріше попереднім розрахунком потенційних потреб Росії, ніж остаточним затвердженим планом бойових дій.

Окрім того, вони звертають увагу, що наведені дані не демонструють принципово нової тактики, адже Росія з початку повномасштабного вторгнення системно завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись перетворити холод і відсутність світла на зброю проти цивільного населення.

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