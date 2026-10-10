Найближчими днями зберігається особлива загроза нових ракетних атак РФ по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 10 жовтня.

Зеленський попередив про особливу загрозу ракетних ударів РФ

Президент заявив, що цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів Росії. Він наголосив, що на тлі загрози нових ударів Україна потребує додаткових пакетів протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

— На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути, — заявив президент.

Глава держави подякував Макрону за підтримку України та зазначив, що робота з міжнародними партнерами над додатковими пакетами ППО триває.

Ще однією темою розмови президентів України та Франції стали виклики, пов’язані з послабленням санкцій проти нафтопродуктів.

Зеленський наголосив, що Росія не повинна отримувати додаткових можливостей для продовження війни.

За його словами, росіяни мають відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.

Президент також повідомив, що Україна продовжує координувати подальші кроки з міжнародними партнерами. Зокрема, триває підготовка нових зустрічей.

Розмова лідерів України та Франції відбулася під час сьогоднішньої балістичної атаки РФ на Київ.

Нагадаємо, що вдень 10 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. У столиці зафіксували влучання й падіння уламків у кількох районах.

Зокрема, в Оболонському районі під удар потрапила будівля ресторану, де виникла пожежа. За іншою адресою уламки ракети впали у дворі житлового будинку та пошкодили одноповерхову споруду.

За останніми даними мера Києва Віталія Кличка, постраждали семеро людей. П’ятьох госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані.

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