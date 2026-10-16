У суботу, 17 жовтня, в України будуть застосовуватись вимушені заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла будуть введені для бізнесу та деяких категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 17 жовтня: що відомо

Графіки відключення світла 17 жовтня будуть запроваджені через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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Як саме діятимуть заходи обмеження 17 жовтня:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись внаслідок російських обстрілів.

– Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – радять в компанії.

Також енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

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