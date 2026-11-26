Інтернет-видання Факти ICTV увійшло до числа 317 редакцій, представлених на інтерактивній Мапі рекомендованих медіа.

Мапу створили Детектор медіа та громадська організація Інститут масової інформації (ІМІ).

Факти ICTV увійшли до мапи рекомендованих ЗМІ

У листопаді 2026 року відбувся шостий етап оновлення Мапи. За його результатами кількість представлених редакцій зросла на 12 порівняно з першим півріччям 2026 року. Новий перелік рекомендованих медіа оприлюднили на сайті проєкту.

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Мапа рекомендованих медіа – це онлайн-інструмент, за допомогою якого читачі, громадські організації, міжнародні партнери, рекламодавці та донори можуть знаходити видання, що дотримуються професійних журналістських стандартів, працюють прозоро та відіграють важливу роль у своїх громадах.

За підсумками другого півріччя 2026 року до переліку увійшли 258 онлайн-медіа, дев’ять регіональних центрів журналістських розслідувань, 23 радіостанції та 27 телеканалів. Вони представляють усі регіони України.

Найбільше рекомендованих редакцій працює в Києві та Київській області — 39. На другому місці Волинська область із 32 медіа, на третьому — Одеська область, де представлено 20 редакцій.

Розподіл за іншими регіонами такий:

Сумська область — 19;

Донецька, Львівська та Харківська області — по 16;

Рівненська область — 13;

Закарпатська, Запорізька та Херсонська області — по 12;

Полтавська та Чернігівська області — по 11;

Кіровоградська та Чернівецька області — по 10;

Дніпропетровська, Луганська та Миколаївська області — по 9;

Вінницька та Хмельницька області — по 8;

Івано-Франківська область — 6;

Житомирська та Черкаська області, АР Крим — по 5;

Тернопільська область — 4.

Голова громадської організації Детектор медіа Наталія Лигачова розповіла, що з кожним етапом на Мапі з’являється більше радіостанцій і телеканалів.

Деякі з них раніше не набирали достатньої кількості балів, проте тепер, за оцінками експертів і моніторингових груп, стали якісними інформаційними джерелами у своїх регіонах.

Вона звернула увагу і на протилежну тенденцію: частину медіа, які загалом демонструють якісну роботу, не можуть рекомендувати через їхні взаємини з місцевою владою.

– Мапа рекомендованих медіа в кожній хвилі розширюється новими телеканалами та радіо. Особливо тими, які раніше недобирали балів, але тепер, і за відгуками експертів, і за оцінками моніторщиків, стали справді якісними джерелами у своєму регіоні. На жаль, мають місце і зворотні тенденції. Чимало загалом якісних майданчиків перебувають у таких стосунках із місцевою владою, що їх рекомендувати не можемо. І це ще в нас, зі зрозумілих причин, немає виборів. Дякуємо всім, хто подався на моніторинг. Та закликаємо це робити більшу кількість медіа — прокоментувала Лигачова.

Як відбирають медіа для Мапи рекомендованих

Оцінювання редакцій проводили експерти двох громадських організацій — Інституту масової інформації та Детектора медіа. Моніторингова вибірка охоплювала жовтень 2026 року.

Для перевірки використовували методологію з 15 індикаторами. Основними критеріями були прозорість роботи редакцій, дотримання професійних журналістських стандартів та етичних норм. Онлайн-видання оцінювали фахівці ІМІ, тоді як радіостанції та телеканали перевіряли експерти Детектора медіа.

Подати заявку на участь у проєкті редакції можуть самостійно. Такий підхід робить процедуру відбору доступнішою для різних медіа, включно з невеликими та нішевими ресурсами.

Роботу над Мапою продовжать. Наступний етап моніторингу запланований на весну 2027 року.

Національні онлайн-медіа, які потрапили до переліку та продемонстрували рівень дотримання професійних стандартів не нижче 95%, зможуть взяти участь у наступному моніторингу Білого списку Інституту масової інформації.

Що відомо про Мапу рекомендованих медіа

Мапа рекомендованих медіа — це онлайн-карта, на якій зібрані українські журналістські проєкти, що відповідають високим професійним стандартам. Її завдання — зробити помітнішими незалежні та відповідальні редакції й допомогти громадянам знаходити надійні джерела інформації.

За три роки існування Мапа зросла більш ніж удвічі — до 317 редакцій. Вона охоплює всі області України, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Наявність медіа в переліку може відкривати для них додаткові перспективи в межах грантових програм, оскільки донори враховують цей статус під час відбору учасників.

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