РФ готує нові удари: Зеленський доручив зв’язатися з партнерами щодо пакетів ППОДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Володимир Зеленський заслухав доповідь української розвідки щодо підготовки Росією нових ударів і накопичення ракет.
- Президент доручив відповідальним посадовцям активізувати контакти з міжнародними партнерами для посилення протиповітряної оборони.
- Під час нарад також обговорили проблеми енергопостачання в регіонах, ситуацію на фронті та підтримку українців.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головного управління розвідки щодо підготовки Росією нових ударів, виробництва та накопичення ракет, а також доручив активізувати роботу з партнерами для посилення української ППО.
Посилення ППО та підготовка Росією нових ударів
Зеленський провів селекторну нараду з посадовцями, відповідальними за комунікацію з міжнародними партнерами щодо постачання засобів протиповітряної оборони.
За словами президента, частину домовленостей уже реалізовано, зокрема з боку Норвегії, однак виконання низки зобов’язань досі триває.
Глава держави доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим відповідальним посадовцям зв’язатися з партнерами, які ще не реалізували заявлені пакети підтримки.
До вечора Зеленський очікує на доповідь щодо результатів цих контактів та термінів постачання Україні ракет-перехоплювачів.
Крім того, президент заслухав доповідь ГУР щодо ударів, які готує Росія, а також темпів виробництва та накопичення ракет ворогом.
Зеленський наголосив, що всі відповідальні за комунікацію з партнерами посадовці мають чітке розуміння подальших дій.
— Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їхнє виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь, – наголосив президент.
Ситуація в енергетиці
Окремо президент обговорив ситуацію з енергопостачанням у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Харківщині, а також у Запоріжжі та Херсоні.
Особливу увагу приділили районам Дніпропетровщини, де останніми днями виникли серйозні проблеми з електро- та водопостачанням.
Зеленський наголосив, що Міністерство енергетики та регіональна влада мають надати людям чіткі відповіді щодо ситуації.
Ситуація на фронті
За підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначено необхідність переміщення сил і засобів.
Президент охарактеризував ситуацію на фронті як складну, але стабільну. Українські військові продовжують відбивати російські штурми та знищувати логістику окупантів ударами середньої дальності.
Окремо глава держави наголосив на важливості протидії ворогу в Костянтинівці.
Підтримка українців та зустрічі з партнерами
Зеленський також провів нараду з урядом та командою Офісу президента щодо роботи транспорту, логістичних викликів і соціальних потреб населення.
За її підсумками готуються рішення для підтримки жителів прифронтових областей, Києва та обласних центрів, важливих для економіки й стійкості країни.
Крім того, Україна готується до зустрічей із міжнародними партнерами наступного тижня, за результатами яких розраховує посилити свої позиції.