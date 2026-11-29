Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головного управління розвідки щодо підготовки Росією нових ударів, виробництва та накопичення ракет, а також доручив активізувати роботу з партнерами для посилення української ППО.

Посилення ППО та підготовка Росією нових ударів

Зеленський провів селекторну нараду з посадовцями, відповідальними за комунікацію з міжнародними партнерами щодо постачання засобів протиповітряної оборони.

За словами президента, частину домовленостей уже реалізовано, зокрема з боку Норвегії, однак виконання низки зобов’язань досі триває.

Зараз дивляться

Глава держави доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим відповідальним посадовцям зв’язатися з партнерами, які ще не реалізували заявлені пакети підтримки.

До вечора Зеленський очікує на доповідь щодо результатів цих контактів та термінів постачання Україні ракет-перехоплювачів.

Крім того, президент заслухав доповідь ГУР щодо ударів, які готує Росія, а також темпів виробництва та накопичення ракет ворогом.

Зеленський наголосив, що всі відповідальні за комунікацію з партнерами посадовці мають чітке розуміння подальших дій.

— Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їхнє виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь, – наголосив президент.

Ситуація в енергетиці

Окремо президент обговорив ситуацію з енергопостачанням у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Харківщині, а також у Запоріжжі та Херсоні.

Особливу увагу приділили районам Дніпропетровщини, де останніми днями виникли серйозні проблеми з електро- та водопостачанням.

Зеленський наголосив, що Міністерство енергетики та регіональна влада мають надати людям чіткі відповіді щодо ситуації.

Ситуація на фронті

За підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначено необхідність переміщення сил і засобів.

Президент охарактеризував ситуацію на фронті як складну, але стабільну. Українські військові продовжують відбивати російські штурми та знищувати логістику окупантів ударами середньої дальності.

Окремо глава держави наголосив на важливості протидії ворогу в Костянтинівці.

Підтримка українців та зустрічі з партнерами

Зеленський також провів нараду з урядом та командою Офісу президента щодо роботи транспорту, логістичних викликів і соціальних потреб населення.

За її підсумками готуються рішення для підтримки жителів прифронтових областей, Києва та обласних центрів, важливих для економіки й стійкості країни.

Крім того, Україна готується до зустрічей із міжнародними партнерами наступного тижня, за результатами яких розраховує посилити свої позиції.

Джерело : Офіс президента

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