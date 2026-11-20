Рада Європейського Союзу спрямує Україні €1 млрд на придбання летального та нелетального обладнання для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляється в заяві Ради ЄС.

Рада ЄС погодила €1 млрд військової допомоги Україні

Фінансування передбачене для закупівлі безпілотників, систем протиповітряної оборони, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем і вибухових речовин. Усе обладнання мають поставити Україні до кінця 2027 року.

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Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала рішення про виділення коштів:

– Протягом 24 годин Росія вбила українських мирних жителів, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Україна може розраховувати на те, що Європа посилить свої позиції на полі бою та за столом переговорів, – заявила Каллас.

16 листопада Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні виплати на суму трохи менш як €8 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Попередній транш за цією програмою Україна отримала 2 жовтня. Його розмір становив €2,9 млрд. Євросоюз надав фінансування після того, як Україна виконала індикатори у сферах банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших галузях.

Уже за чотири дні, 20 листопада, Україна отримала погоджені ЄС майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий платіж за весь період реалізації програми.

Це дев’ята виплата за відповідним механізмом. Рішення про її надання ухвалили після виконання Україною понад 20 реформ.

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