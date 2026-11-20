Євросоюз надасть Україні €1 млрд на дрони, ППО та боєприпасиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Рада ЄС виділить Україні €1 млрд на закупівлю летального та нелетального обладнання для ЗСУ.
- Кошти спрямують на придбання безпілотників, систем ППО, боєприпасів, засобів РЕБ, радіолокаційних систем і вибухових речовин.
Рада Європейського Союзу спрямує Україні €1 млрд на придбання летального та нелетального обладнання для потреб Збройних Сил України.
Про це повідомляється в заяві Ради ЄС.
Рада ЄС погодила €1 млрд військової допомоги Україні
Фінансування передбачене для закупівлі безпілотників, систем протиповітряної оборони, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем і вибухових речовин. Усе обладнання мають поставити Україні до кінця 2027 року.
Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала рішення про виділення коштів:
– Протягом 24 годин Росія вбила українських мирних жителів, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Україна може розраховувати на те, що Європа посилить свої позиції на полі бою та за столом переговорів, – заявила Каллас.
16 листопада Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні виплати на суму трохи менш як €8 млрд у межах програми Ukraine Facility.
Попередній транш за цією програмою Україна отримала 2 жовтня. Його розмір становив €2,9 млрд. Євросоюз надав фінансування після того, як Україна виконала індикатори у сферах банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших галузях.
Уже за чотири дні, 20 листопада, Україна отримала погоджені ЄС майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий платіж за весь період реалізації програми.
Це дев’ята виплата за відповідним механізмом. Рішення про її надання ухвалили після виконання Україною понад 20 реформ.