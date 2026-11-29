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Втрати ворога на 29 листопада: ЗСУ знищили 2479 окупантів та понад 1,5 тис. БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 2 479 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 29 листопада 2026
- особового складу — близько 1 653 465 (+2 479);
- танків — 12 521 (+4);
- бойових броньованих машин — 26 047 (+9);
- артилерійських систем — 52 943 (+43);
- реактивних систем залпового вогню — 2 313 (+1);
- засобів протиповітряної оборони — 1 783 (+1);
- літаків — 456;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 261 (+8);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 625 223 (+1 547);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 36;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 181 925 (+598);
- спеціальної техніки — 4 962 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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