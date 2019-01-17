В останні роки економіку України стабілізувало усунення макроекономічних дисбалансів.

Усунення макроекономічних дисбалансів стабілізувало економіку України, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на зустрічі в Національному банку, пише УНН.

Він зазначив, що сталий розвиток української економіки вимагає збільшення інвестицій. Для цього необхідно поліпшити бізнес-середовище шляхом боротьби з корупцією.

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Люнгман назвав перетворення НБУ на поважний і незалежний центральний банк з сильною структурою управління важливим кроком для України.

Представник МВФ додав, що також важливо досягти прогресу в приватизації, реформі адміністрування податків, реформах фінансового сектора, судових реформах, реформах енергетичного сектора і реформі ринку землі.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що ВВП України значно зросте за два роки.