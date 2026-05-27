Майже 20 атак на Дніпропетровську область за ніч: серед постраждалих – неповнолітній
Шестеро людей, зокрема неповнолітній, постраждали під час атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 27 травня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Дніпропетровську область сьогодні, 27 травня: що відомо
Олександр Ганжа зауважив, що вночі було майже 20 атак на Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб.
Зокрема, на Нікопольщині під атаку РФ потрапили Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади.
– Постраждали три людини. 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно, – йдеться у повідомленні.
Тим часом на Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади.
Ганжа додав, що пошкодження отримали приватний будинок та літня кухня.
47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості, а ще одній жінці 66 років і чоловіку 67 років надали допомогу на місці.
