Шестеро людей, зокрема неповнолітній, постраждали під час атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 27 травня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область сьогодні, 27 травня: що відомо

Олександр Ганжа зауважив, що вночі було майже 20 атак на Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб.

Зокрема, на Нікопольщині під атаку РФ потрапили Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади.

– Постраждали три людини. 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно, – йдеться у повідомленні.

Тим часом на Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади.

Ганжа додав, що пошкодження отримали приватний будинок та літня кухня.

47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості, а ще одній жінці 66 років і чоловіку 67 років надали допомогу на місці.

Нагадаємо, також цієї ночі РФ масовано атакувала Чернігів, було пошкоджено підприємство.

Фото: Олександр Ганжа

