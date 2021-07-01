Податкова амністія: Рада розблокувала підписання закону

Народні депутати 1 липня не підтримали жодну із 11 постанов щодо скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в цілому законопроекту №5153 щодо запровадження добровільного декларування активів фізичними особами та сплати одноразового збору до бюджету.

Тепер документ може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і президент Володимир Зеленський.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо амністії капіталів голосами 245 нардепів. А в другому читанні – 15 червня.

Цей документ дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання.

Документ пропонує з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які з’явилися у їхній власності до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки.