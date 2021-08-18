За 30 років незалежності українська національна валюта гривня, яку ввели в обіг у 1996 році, не раз зазнавала значних коливань. Вона пережила глобальну фінансову кризу 2008 року, наслідки якої відчули на собі всі країни світу.

Саме тоді гранична ціна української валюти становила 7,9-8,0 грн за долар. Ще одна масштабна криза спіткала її після Революції Гідності та втечі четвертого президента України Віктора Януковича.

Події, які тоді відбувалися в країні, не могли не вплинути на гривню. Національна валюта швидко почала падати і на початку 2015 року її курс до долара сягнув 16 грн.

Переломним для національної валюти став лютий 2015 року. Тоді Національний банк відмовився від політики фіксованого курсу і перейшов до формування плаваючого. Він визначався на міжбанківському валютному ринку.

26 лютого 2015 року курс гривні сягнув історичного мінімуму. Проте згодом національна валюта зміцнилася.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, як змінювався курс гривні в Україні за 30 років незалежності.

Що буде з курсом валют в Україні у вересні

Наприкінці вересня девальвація гривні (зниження курсу валюти) відновиться. Економісти прогнозують, що її причинами стануть погашення значних іноземних позик та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.

Яким буде курс долара в Україні у вересні – читайте у нашому матеріалі.