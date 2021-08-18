За 30 лет независимости украинская национальная валюта гривна, которую ввели в оборот в 1996 году, не раз подвергалась значительным колебаниям. Она пережила глобальный финансовый кризис 2008 года, последствия которого ощутили на себе все страны мира.

Именно тогда предельная цена украинской валюты составляла 7,9-8,0 грн за доллар. Еще один масштабный кризис постиг ее после Революции Достоинства и побега четвертого президента Украины Виктора Януковича.

События, которые тогда происходили в стране, не могли не повлиять на гривну. Национальная валюта быстро начала падать и в начале 2015 года ее курс к доллару достиг 16 грн.

Переломным для национальной валюты стал февраль 2015 года. Тогда Национальный банк отказался от политики фиксированного курса и перешел к формированию плавающего. Он определялся на межбанковском валютном рынке.

26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума. Однако позже национальная валюта укрепилась.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, как менялся курс гривны в Украине за 30 лет независимости.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

В конце сентября девальвация гривны (снижение курса валюты) возобновится. Экономисты прогнозируют, что ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.