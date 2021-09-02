В Україні змінили механізм розрахунку середньої заробітної плати. Тепер він враховуватиме премії та інші стимулюючі виплати працівників.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін під час засідання у середу, 1 вересня.

Документ передбачає врахування премії та інших стимулюючих виплат за певний період під час розрахунку середньої зарплати.

За словами заступниці міністра економіки Світлани Глущенко, діючий механізм розрахунку середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато людей.

– Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають під час застосування діючого порядку, – пояснила вона.

Окрім того, передбачається здійснення роботодавцями перерахунку середнього заробітку працівникам за новими правилами у випадку, якщо вони не забезпечили перерахунок відповідних сум середньої зарплати з урахуванням премій та виплат за підсумками роботи згідно із правилами, що діяли з 12 грудня 2020 року.

У червні 2021 року реальна заробітна плата в Україні зросла порівняно з червнем 2020-го на 12,9%.

Так, середня зарплата штатного працівника компаній у червні цього року становила 14 313 грн.