У Києві перевищила 20 тис. грн: в Україні зросла реальна зарплата

Реальна заробітна плата в Україні у червні 2021 року порівняно з червнем 2020-го зросла на 12,9%.

Так, середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні цього року становила 14 313 грн, що у 2,4 рази вище, ніж рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 6 тис. грн.

Порівняно із травнем її розмір збільшився на 6%, а за останні 12 місяців – на 23,6%. Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні зафіксували у Чернівецькій, Тернопільській (на 27,7%), Херсонській (на 26,3%), Волинській, Львівській та Чернігівській (на 26, 1%), Рівненській (на 26%) областях, а також в Києві (на 24,8%).

Згідно з даними Держстату, найбільше у червні отримували штатні працівники у Києві (20 455 грн), а найменше – в Кіровоградській області (11 497 грн).

У червні 2021 року заробітна плата зросла в сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 71,3%), мистецтва, спорту і розваг (на 39,5%), інформації та телекомунікацій (на 38,4%), охороні здоров’я (на 36,7%), та освіті (на 31,3%).

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн. За його словами, наразі в Україні спостерігається позитивний сценарій зростання економіки.

Тому це може сприятливо вплинути на рівень середньої зарплати.

Джерело: Держстат