Україна виконала усі політичні умови, тому може розраховувати на отримання наприкінці жовтня другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі €600 млн.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

За його словами, Єврокомісія ухвалила рішення на користь України, оскільки країна виконала узгоджені політичні умови.

Він акцентував на тому, що є прогрес і щодо поточної програми співпраці України з МВФ, і це теж вплинуло на рішення ЄК.

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за другий транш та позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав, що другий транш ЄС прискорить відновлення економіки України.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ????????

It’ll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We’re deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021