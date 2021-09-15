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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Єврокомісія виділила Україні €600 млн: коли надійде транш

євро допомога єс

Україна виконала усі політичні умови, тому може розраховувати на отримання наприкінці жовтня другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі €600 млн.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

– Це друга і остання виплата в рамках цієї програми на загальну суму €1,2 млрд, – уточнив європолітик.

За його словами, Єврокомісія ухвалила рішення на користь України, оскільки країна виконала узгоджені політичні умови.

Він акцентував на тому, що є прогрес і щодо поточної програми співпраці  України з МВФ, і це теж вплинуло на рішення ЄК.

– Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня, – сказав Домбровскіс.

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Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за другий транш та позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ.

– Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з коронавірусом, – написав глава держави у Twitter.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав, що другий транш ЄС прискорить відновлення економіки України.

У грудні 2020 року Україна отримала від Єврокомісії перший транш кредиту в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Києву було виділено €600 млн під 0,125% річних з терміном повернення влітку 2035 року.

Всі кошти, відповідно до умов меморандуму з ЄС, використовувалися для зменшення зовнішнього кредитного навантаження на країну і поліпшення її платіжного балансу.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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