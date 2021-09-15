Україна виконала усі політичні умови, тому може розраховувати на отримання наприкінці жовтня другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі €600 млн.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

– Це друга і остання виплата в рамках цієї програми на загальну суму €1,2 млрд, – уточнив європолітик.

За його словами, Єврокомісія ухвалила рішення на користь України, оскільки країна виконала узгоджені політичні умови.

Він акцентував на тому, що є прогрес і щодо поточної програми співпраці України з МВФ, і це теж вплинуло на рішення ЄК.

– Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня, – сказав Домбровскіс.

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за другий транш та позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ.

– Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з коронавірусом, – написав глава держави у Twitter.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності ???????? та ???????? у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав, що другий транш ЄС прискорить відновлення економіки України.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ????????

It’ll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We’re deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

У грудні 2020 року Україна отримала від Єврокомісії перший транш кредиту в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Києву було виділено €600 млн під 0,125% річних з терміном повернення влітку 2035 року.

Всі кошти, відповідно до умов меморандуму з ЄС, використовувалися для зменшення зовнішнього кредитного навантаження на країну і поліпшення її платіжного балансу.