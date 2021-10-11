Восени ціни в Україні продовжать зростати. Відповідний прогноз озвучив Національний банк України.

Згідно з оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припав на вересень і очікується у жовтні 2021 року. Надалі регулятор прогнозує, що інфляція почне сповільнюватися й знизиться наприкінці року до однознакового рівня.

У Нацбанку нагадали, що у вересні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 11% (із 10,2% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%.

Згідно з даними Держстату, у вересні продукти харчування в Україні здорожчали на 1,2%, найбільше – яйця (на 13,6%), сало, овочі, молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, масло, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття – на 7,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива здорожчали на 0,5%.

Незначно, але все ж підскочили ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку (на 0,5%) і охорону здоров’я (на 0,4%). А от фрукти впали в ціні на 3,4%, соняшникова олія – на 0,9%, цукор – на 0,1%.