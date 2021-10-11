Осенью цены в Украине продолжат расти. Соответствующий прогноз озвучил Национальный банк Украины.

Согласно оценкам НБУ, пик роста потребительских цен пришелся на сентябрь и ожидается в октябре 2021 года. В дальнейшем регулятор прогнозирует, что инфляция начнет замедляться и снизится в конце года к однозначному уровню.

В Нацбанке напомнили, что в сентябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 11% (с 10,2% в августе). В месячном измерении цены выросли на 1,2%.

Согласно данным Госстата, в сентябре продукты питания в Украине подорожали на 1,2%, больше всего — яйца (на 13,6%), сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь — на 7,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Незначительно, но все же подскочили цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику (на 0,5%) и здравоохранение (на 0,4%). А вот фрукты упали в цене на 3,4%, подсолнечное масло — на 0,9%, сахар — на 0,1%.