Інфляція в Україні сягнула трирічного максимуму: на що ціни зросли найбільше

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 1,5% порівняно з серпнем. Загалом з початку 2021 року зростання цін становить 7,5%.

Згідно з даними Держстату, в річному вимірі інфляція прискорилася до 11%. Наразі вона досягла максимального значення вперше за три роки. Вищі показники були тільки в травні 2018 року – 11,7%.

У вересні продукти харчування в Україні здорожчали на 1,2%, найбільше – яйця (на 13,6%), сало, овочі, молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, масло, хліб.

А от фрукти впали в ціні на 3,4%, соняшникова олія – на 0,9%, цукор – на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття – на 7,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива здорожчали на 0,5%.

Незначно, але все ж підскочили ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку (на 0,5%) і охорону здоров’я (на 0,4%).

Тим часом транспорт здешевшав на 0,1%, відпочинок і культура – на 0,6%. А от ціни на зв’язок зросли на 0,6%, освіту – на 13,2%. Без змін залишилася вартість послуг, які надають в ресторанах і готелях.

На початку жовтня Нацбанк заявив, що виробники прогнозують в Україні зростання цін на продукти та послуги, якими користуються українці. На такі кроки вони вимушені піти через підвищення вартості сировини та матеріалів для виробництва.

Джерело: Держстат