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Бензин здешевшає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
азс бензин

Міністерство економіки встановило нову граничну вартість бензину та дизельного пального. Тепер, відштовхуючись від неї, автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням Мінекономіки, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 23,83 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 27,15 грн.

Якщо порівнювати з початком листопада, літр дизпалива здешевшає на 72 копійки (з 24,55 грн до 23,83 грн), а от бензин здешевшає на 1,03 грн (з 28,18 грн до 27,15 грн).

Тому тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,15 грн за літр, дизельного палива – 30,83 грн за літр.

У травні цього року Кабінет міністрів запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель в Україні. Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

Джерело: Мінекономіки

Фото: Depositphotos

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