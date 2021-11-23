Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. Теперь, отталкиваясь от нее, автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Согласно решению Минэкономики, средняя стоимость 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 23,83 грн, а 1 л автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm – 27,15 грн.

Если сравнивать с началом ноября, литр дизтоплива подешевеет на 72 коп. (с 24,55 грн до 23,83 грн), а вот бензин подешевеет на 1,03 грн (с 28,18 грн до 27,15 грн).

Поэтому теперь, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 за литр, дизельного топлива — 30,83 за литр.

В мае этого года Кабинет министров ввел временное госрегулирование цен на бензин и дизель в Украине. Тогда правительство приняло постановление, согласно которому предельные уровни торговой надбавки АЗС к средней цене дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/л, а бензина – не выше 5 грн/л.

Источник: Минэкономики