Міжнародний валютний фонд опублікував меморандум, в якому йдеться про умови співпраці з Україною за затвердженою програмою Stand by.

У документі йдеться, що політика української влади і МВФ спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу в короткостроковій перспективі, зі збереженням макроекономічної стабільності і досягненням економічного зростання.

Згідно з меморандумом, Україна отримає перший транш у розмірі $2,1 млрд і після цього програму переглянуть чотири рази – в червні, вересні та грудні 2020 року і в червні 2021 року.

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Після перших двох переглядів цього року Україна отримає майже $1,5 млрд.

Також в документі відзначені структурні маяки для України.

Маяки для України від МВФ:

– до кінця червня затвердити план скорочення проблемних кредитів державних банків,

– до кінця серпня переглянути тарифи на опалення з повним відображенням витрат на газ,

– ухвалити порядок спрощеної зміни домогосподарствами постачальника газу.

9 червня МВФ затвердив програму Stand-by для України, яка буде розрахована на 18 місяців і складе $5 млрд.

Нова програма покликана зберегти досягнення країни і просунути невеликий набір ключових структурних реформ. У МВФ зазначили, що ці гроші повинні допомогти повернути Україну до зростання після завершення кризи.