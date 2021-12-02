Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.

Наразі курс американської валюти коливається на рівні 27,22 грн/$1. Однак економісти прогнозують, що у грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, тобто її зниження, а не зміцнення.

Традиційно грудень є сприятливим місяцем для гривні, оскільки завершується фінансовий рік. Але у другій половині листопада 2021 року почалося стрімке падіння гривні. Курс впав майже на гривню та досягнув 27,03 грн за долар.

На думку економістів, девальвацію зумовила низка причин. Зокрема, інформація про можливий напад Росії в січні-лютому 2022 року призвела до падіння цін на українські облігації та посилення виведення коштів з України як іноземними інвесторами, так і вітчизняними підприємствами

Тому очікується, що ступінь девальвації гривні залежатиме від того, наскільки загострюватиметься економічна та політична криза.