У грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, а не її зміцнення.

Ступінь девальвації залежатиме від того, наскільки загострюватиметься економічна та політична криза.

Курс гривні до кінця року, швидше за все, перебуватиме в межах 27-28 грн за долар, прогнозує в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Що зазвичай відбувається з валютою в грудні?

Традиційно грудень є сприятливим місяцем для гривні. Причина криється в тому, що завершується фінансовий рік.

Підприємства в цей час продають валюту для сплати податків та інших платежів.

Продають накопичену валюту і люди для святкування Нового року, купівлі подарунків та подорожей.

Тому зазвичай наприкінці року курс гривні зміцнюється.

Чому в 2021 році буде інакше?

У другій половині листопада 2021 року почалося стрімке падіння гривні. Курс впав майже на гривню та досягнув 27,03 грн за долар.

І найцікавіше, що девальвація відбувається в той час, коли Міжнародний валютний фонд надав Україні черговий кредит.

– Ця новина не стримала девальвацію. І це доводить той факт, що кредити МВФ жодним чином не впливають на валютний курс, – пояснює Олександр Хмелевський.

Причини девальвації гривні

Девальвацію зумовила низка причин, переконаний експерт.

– Зокрема, влада поширює інформацію про напад Росії, який відбудеться в січні-лютому 2022 року. Такі заяви вже призвели до падіння цін на українські облігації та посилення виведення коштів з України як іноземними інвесторами, так і вітчизняними підприємствами, – говорить кандидат економічних наук.

Надалі, каже Олександр Хмелевський, якщо ця інформація знаходитиме своє підтвердження та подальший розвиток, то в грудні девальвація гривні продовжиться.

Загострення політичної ситуації

Скандал довкола вагнергейту (зрив спецоперації із затриманням російських бойовиків Приватної військової компанії Вагнера в липні 2020 року, – Ред.) мав подальший розвиток через заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василя Бурби, який повідомив, що не отримував письмової вказівки від президента про перенесення операції.

– Ряд політичних сил звинувачують президента України Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді. Уже відбулися акції з вимогою відставки Єрмака. На 1 грудня запланована акція за відставку Зеленського, яка може перерости в новий Майдан, – перераховує експерт.

Крім того, посилюються акції проти примусової вакцинації та карантинних обмежень, проти високих тарифів та відсутності опалення.

– Загроза дестабілізації ситуації в країні та можлива зміна влади також сприяють девальвації гривні, – констатує кандидат економічних наук.

Загострення боротьби у вищих ешелонах влади

– Володимир Зеленський кинув виклик Рінату Ахметову та деяким іншим олігархам. Тому останні теж докладуть зусиль для дестабілізації ситуації та зміни влади, – припускає експерт.

Погіршення економічної ситуації

– Загострюється енергетична криза. Україна змушена закуповувати газ, вугілля, електроенергію за кордоном за завищеними цінами та витрачати на ці цілі валюту. Це також посилює тиск на гривню. Крім того, через високу ціну на енергоносії зупиняються підприємства, що призведе до падіння економіки. Можливі віялові відключення електроенергії та опалення ще більше погіршать економічне становище та посилять протестну активність населення, – прогнозує Олександр Хмелевський.

Ситуація з інфляцією

Хоча Національний банк відзначає зниження інфляції у жовтні до 10,9%, спостерігається стрімке зростання цін на продовольчі товари.

У грудні очікується зростання тарифів, оскільки Нафтогаз не виконує свої зобов’язання перед місцевими органами влади щодо постачання дешевого газу в повному обсязі.

Проте, зазначає експерт, зростання інфляції безпосередньо не впливає на валютний курс. Навпаки, девальвація гривні може прискорити інфляцію, оскільки при цьому зростають ціни на імпортні товари, зокрема на енергоносії, вартість яких впливає на ціни багатьох інших товарів.

Не вплине ані на інфляцію, ані на валютний курс виплата 1 тис. грн за вакцинацію, старт якої запланований на 19 грудня.

Ці кошти витрачатимуться лише на певні цілі, а їхній обсяг – 3 млрд грн у грудні – є не настільки значним, щоб суттєво вплинути на макроекономічну ситуацію в країні.

Ситуація на світових ринках

Ситуація на світових ринках залишається відносно стабільною, хоча спостерігається стрімка девальвація турецької ліри.

– Дестабілізація фінансової та політичної ситуації в Туреччині, яка є одним з головних торговельних партнерів України, може позначитися на економічній ситуації в нашій країні, – наголошує Олександр Хмелевський.

Анонсує кандидат економічних наук і низку важливих подій у грудні.

Так, 15 грудня Федеральна резервна система США оголосить своє бачення макроекономічної ситуації у країні і, можливо, озвучить заходи щодо зниження інфляції.

– Це може призвести до суттєвих коливань на фінансових ринках, – застерігає експерт.

Також, за прогнозами, 15 грудня США досягнуть граничного значення розміру державного боргу, й потрібно буде ухвалювати рішення про його збільшення.

– Такі рішення супроводжуються суперечками між республіканцями та демократами і можуть призвести до того, що розмір боргу своєчасно не буде збільшено, і на початку 2022 року буде припинено фінансування державних органів США. Така новина може призвести до падіння фінансових ринків, що теж може негативно позначитися на курсі гривні, – припускає Олександр Хмелевський.

Таким чином майже всі перелічені вище фактори сприяють девальвації гривні в грудні.