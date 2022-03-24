Великий український бізнес відійшов від першого шоку і почав активно допомагати ЗСУ і силам тероборони, а також розгорнув масштабні проєкти гуманітарної допомоги цивільному населенню. Благодійники прямо кажуть про те, що військове вторгнення Росії – злочин, і громадський обов’язок бізнесу – підставити плече державі, армії і всім постраждалим українцям. Експерти вважають, що підприємці добре розуміють, що перемога – завдання не тільки влади, але і бізнесу також. І від його вирішення залежать виживання і подальший розвиток країни, її економіки, конкретних підприємств і бізнесу в цілому.

– Є розуміння, що якщо прийде Росія, то цей бізнес буде зруйнований. Як би власники бізнесу не ставилися до нинішньої влади, яких би політичних поглядів не дотримувалися, але прихід Росії знищить середовище, в якому існував і функціонував цей бізнес. Його просто не буде. За різними підрахунками, великий бізнес сукупно спрямував на допомогу армії та цивільним людям сотні мільярдів гривень. Але це ніщо проти загальної капіталізації їхнього бізнесу, який може зникнути в разі окупації всієї країни, – зазначає Руслан Бортник, директор Українського інституту політики.

– Війна закінчиться, і потрібно, щоби країна далі жила. Бо якщо не буде країни, не буде економіки, не буде й бізнесу. Ця робота дуже важлива. Зараз великий бізнес розуміє, що вони чимало взяли з цієї держави. І прийшов час віддячити їй. Україна дала їм стати тими, ким вони є. Можливо, вони відчувають моральний обов’язок перед співгромадянами, – так описує мотивацію відомих підприємців-мільярдерів політтехнолог Олексій Голобуцький.

Ми дослідили, що великий бізнес робить для перемоги, на прикладі крупних компаній, які працюють у різних економічних галузях.

Мережа будівельних супермаркетів Епіцентр, власники – Галина і Олександр Гереги. Статок: $1,51 млрд

Як заявила співвласниця компанії Галина Герега, Епіцентр уже виділив допомогу для країни на загальну суму понад 150 млн грн. Компанія зосередила свої зусилля насамперед на гуманітарній допомозі.

– Станом на сьогодні Епіцентр виділив допомогу загальною вартістю понад 150 млн грн, і в подальшому продовжить допомагати країні. Для більш ефективної координації та розподілення допомоги ми створили гуманітарні штаби у Києві та у Західній Україні. Окрім того, мережа надала свій транспорт (фури, будівельну техніку, мікроавтобуси тощо) на потреби українського народу і перевезення вантажів, зокрема з Європи, – зазначила Галина Герега.

За її словами, компанія докладає максимум зусиль, щоб не допустити гуманітарної катастрофи в Києві. В гуманітарний штаб Епіцентру в столиці щоденно надходять десятки тонн вантажу: їжа, медикаменти, одяг та інші товари першої необхідності. Компанія вибудувала повний логістичний ланцюжок, організовує адресну доставку та відвантаження допомоги в усі райони Києва, надає не лише власні приміщення і транспортний парк, але й робочу силу та стратегічні запаси товарів. Західний гуманітарний штаб Епіцентру, створений спільно з Інтерспорт Україна, допомагає людям теплим одягом.

Водночас торговельна мережа Епіцентр продовжує працювати всюди, де це можливо, і ні на мить не зупиняє роботу з подальшого постачання в Україну найбільш необхідних країні товарів.

ІНТЕРПАЙП, промислова компанія, власник – Віктор Пінчук, засновник інвестиційно-консалтингової групи EastOne





Віктор та Олена Пінчуки використовують різні механізми та структури, щоб зробити свій внесок у захист України від російської агресії.

– Віктор Пінчук нон-стоп, день у день, у різних форматах комунікує зі світовими лідерами від політики, бізнесу, медіа, культури та мистецтва, провідними інтелектуалами та лідерами думок, чітко даючи зрозуміти, що Україна бореться не тільки за себе, а й за Європу, і потребує ще більш рішучої підтримки з боку Європи та Заходу негайно, – повідомляють у пресслужбі.

Як один із механізмів допомоги Україні Віктор та Олена Пінчуки запустили Ukraine Relief Fund (Фонд допомоги Україні) – спільну благодійну ініціативу на суму $6 млн для забезпечення нагальних потреб українців, зокрема медичними товарами. До цієї ініціативи долучились Ерік і Венді Шмідт та Schmidt Futures, Роберт Ф. Сміт та Vista Equity Partners, Minderoo Foundation, що заснований Ендрю та Ніколою Форрестами, Білл Форд та General Atlantic Foundation та інші.

Окрім діяльності Фонду допомоги Україні, серед іншого вони працюють за такими напрямками: у тісній співпраці з Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями здійснюють пошук за кордоном, закупівлю і постачання засобів індивідуального захисту військових та сил територіальної оборони, зокрема медичних препаратів та матеріалів, які застосовуються при важких пораненнях, як-от реанімаційні рюкзаки тощо.

МХП, найбільший український виробник курятини, власник Юрій Косюк. Статок – $780 млн

Як наголосили у пресслужбі МХП, компанія зосереджена на підтримці продовольчої безпеки країни, насамперед – у найбільш гарячих точках, де ведуться активні бойові дії і є нестача продовольства.

– 6 500 тонн безкоштовної продукції на загальну суму понад 390 млн грн МХП та Благодійний фонд МХП – Громаді передали тим, хто її найбільше потребує. Наші пріоритети – допомогу в першу чергу отримують ті, хто перебуває в регіонах активних бойових дій. Це наші захисники й рятувальники з ЗСУ та тероборони, лікарні й пологові, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також люди, які через війну залишилися без дому й засобів для існування, – заявили у пресслужбі компанії.

Група компаній DIM, один із провідних столичних девелоперів. Власники – Олександр та Андрій Насіковські





За словами голови пресслужби групи компаній DIM Ірини Михальової, девелопери взяли на себе роль “будівельної армії” й активно працюють над створенням оборонних інженерних споруд у столиці та передмісті.

– Від початку військового вторгнення РФ на територію України група компаній DIM веде активну роботу в напрямку підтримки ЗСУ та України в цілому. Ми допомагали облаштовувати блокпости на околицях столиці, забезпечуючи тероборону бетоноблоками та піском, рити окопи, надаючи будівельну техніку тощо. 28 лютого ми в особі засновника та керуючого партнера Олександра Насіковського перевели на рахунок Збройних сил України 1 млн грн, – повідомила Ірина Михальова.

За її словами, значна кількість співробітників компанії вступили до лав ЗСУ і тероборони, а сама компанія працює у режимі “бізнес-батальйону”.

– Наші співробітники стали на захист своєї країни: хто в лавах ЗСУ та територіальної оборони, а хто в лавах волонтерів та громадських активістів. Вони захищають свої рідні міста і села, піклуються про родину та близьких, організовують закупи новітньої зброї та засобів захисту, воюють словом і ділом у медіа та діджитал-просторах. Сьогодні ми як ніколи стали єдиним великим серцем, яке б’ється в ритмі щоденної праці та звитяги для нашої перемоги. DIM разом з десятками інших великих компаній стала бізнес-батальйоном, який годує, лікує, будує, перевозить та піклується про українців, – зазначили в компанії.

Chernovetskyi Investment Group, власник – Степан Черновецький. Статок: $213 млн

За даними компанії, станом на 23 березня Chernovetskyi Investment Group надала допомогу на загальну суму близько 55 млн грн. Зокрема, 9,2 млн грн перераховано на спеціальний рахунок НБУ, в фонди Повернись живим та Save Ukraine; 2,1 млн грн надано на продукти харчування; 13,9 млн грн – на амуніцію, транспорт, одяг та обладнання для потреб тероборони, та 30 млн грн – на придбання військових ОВДП.

Фонд планує надавати допомогу і в подальшому.

Також СIG зберігає робочі місця всіх працівників своїх компаній з виплатою заробітної плати.

– Моя компанія, Chernovetskyi Investment Group, уся моя команда і я завжди були українськими не тільки “за пропискою”, але й у серці. Ми віримо в Україну, і ми продовжимо робити свій внесок у її розвиток. Як і мільйони наших співвітчизників у ці дні, ми допомагаємо прямо зараз вистояти, а потім — відновитися. Ми спрямовуємо кошти на гуманітарні цілі та підтримуємо тисячі працівників наших компаній та їхні родини у цей складний час, – зазначається в офіційній заяві компанії.

СКМ, найбільша фінансово-промислова група України з активами в ТЕК, металургії та інших галузях, власник – Рінат Ахметов. Статок $7,6 млрд





Як і належить найбільшому інвестору, група веде низку проєктів з масштабної підтримки ЗСУ, тероборони та цивільного населення у різних регіонах країни. Станом на 20 березня фінансова допомога підприємств групи становить майже 539 млн грн. Зокрема, СКМ виділила 100 млн грн на допомогу Києву, Метінвест придбав для ТрО засоби захисту на 330 млн грн, ПУМБ направив на ЗСУ і ТрО 62,4 млн грн, YASNO виділив 5 млн грн на гуманітарну допомогу, Укртелеком надав 18,4 млн грн на допомогу ЗСУ і ТрО, HarVeast Holding надав 500 тис. грн допомоги ЗСУ, Lemtrans надав 20 млн грн на допомогу ЗСУ та 650 тис. грн на ТрО, ФК Шахтар передав ЗСУ одяг на суму понад 1 млн грн, ДТЕК надав 1,05 млн грн на потреби ТрО та дитячих лікарень Києва.

Підприємства групи надають комплексну допомогу в багатьох напрямках. Енергетичний холдинг ДТЕК забезпечує безкоштовне постачання електрики медичним установам, військовим та силовим структурам, виробникам хліба. Надає складські приміщення під гуманітарну допомогу, бомбосховища, облаштовує і забезпечує їх провізією, генераторами, медикаментами тощо. Металургійна група Метінвест, своєю чергою, підготувала близько 5 500 спальних місць для переселенців, забезпечує біженців питною водою, харчовими продуктами та ліками. Підприємства СКМ активно допомагають підрозділам тероборони, надаючи транспорт, захисні інженерні споруди, екіпірування, засоби захисту і медичної допомоги.

– Позиція і SCM, і особисто Ріната Ахметова: військове вторгнення Росії – це злочин, а армія Росії – окупанти. І за нинішніх важких умов компанія активно допомагає як українській економіці, так і армії та простим людям, які найбільше постраждали від війни. Після 24 лютого всі бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, ФК Шахтар включилися в активну допомогу. SCM допомагає й армії: ми розуміємо, що масштаби військової агресії такі, що держава все одно потребує допомоги бізнесу тут і зараз. Усюди, де ми можемо бути корисними, ми робимо те, що потрібно, – зазначає директорка з комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко.

І з таким підходом важко не погодитися. Сьогодні зрозуміло, що без допомоги великих, малих і середніх підприємців країна не змогла би давати таку ефективну відсіч ворогу, і не змогла би надавати стільки всебічної допомоги для порятунку українців, що наразі перебувають у місцях гуманітарних катастроф. Під час навали бізнес показав, що є невід’ємною і вкрай важливою складовою українського суспільства, на яку це суспільство може розраховувати у будь-які скрутні часи.

Цією публікацією ми відкриваємо цикл матеріалів про допомогу, яку надає український бізнес нашим бійцям і цивільному населенню.