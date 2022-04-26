Велика Британія скасувала усі мита на український експорт

Велика Британія скасовує митні тарифи на українські товари. Це роблять, щоб підтримати економіку України.

Зокрема, 25 квітня було анонсовано нові заходи на підтримку України у її війні з Росією. Вони передбачають скасування усіх тарифів у межах чинної угоди про вільну торгівлю між Великою Британією і Україною, та нові санкції проти Росії.

Згідно з рішенням, скасовано всі квоти і митні тарифи на товари, які імпортуються з України, що надасть нашій державі економічну підтримку у складний час.

Скасування тарифів на ключовий український експорт, зокрема на ячмінь, мед, консервовані помідори і свійську птицю, допоможе підтримати український бізнес і виробників.

Крім того, Велика Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для репресій українців. Серед цих товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу.

13 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про запровадження нових санкцій проти понад 200 росіян. Також Британія з 14 квітня заборонила імпорт російського заліза та сталі.

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Джерело: Уряд Великої Британії