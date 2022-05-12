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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Місцями на 5 грн: у Києві зросли ціни на автогаз

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Місцями на 5 грн: у Києві зросли ціни на автогаз

В Україні на АЗС зросли ціни на автогаз. Середня вартість скрапленого газу, станом на 12 травня, зросла на 28 копійок – до 33,29 грн/л.

Про це йдеться у щоденному моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95.

Найбільша ціна на автогаз у дніпропетровської мережі Нефтек – 39,99 грн/л (+4 грн/л).

Укргазвидобування встановило ціну на рівні 39,00 грн/л. А це на дві грн більше.

У київській мережі Авантаж збільшили ціну на автогаз на 5 грн. Нині продукт вартує там 38,63 грн/л.

WOG і БРСМ-Нафта встановили вартість автогазу на рівні 33,98 та 36,13 грн/л відповідно.

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Фото: Depositphotos

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