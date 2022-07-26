Липень, 26 в 13:18

Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти пропозиції підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році з 6 700 до 7 250 грн.

Таку позицію вони озвучили під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік.

Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Тому міністерство не бачить можливості підвищити мінімальну заробітну плату і пропонує у 2023 році залишити її у розмірі 6 700 грн.

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Також Мінфін пропонує призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на сьогоднішньому рівні. Це пояснюють тим, що його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету.

Представники сторони роботодавців під час обговорення підтримали позицію Мінфіну щодо збереження у 2023 році мінімальної заробітної плати на рівні 6 700 грн.

Згідно з бюджетом на 2022 рік, з 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні становить 6 500 грн. Але вже восени цього року очікується її підвищення на 200 грн.

Джерело: Федерація профспілок України