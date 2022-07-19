Липень, 19 в 16:55

Збитки, що завдала Бучі армія РФ, за оцінкою фахівців, становлять понад 5,2 млрд грн ($191,3 млн).

Про це повідомили у Київській школі економіки (KSE). За їхніми даними, у місті пошкоджено 2 512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

З 5,08 млрд грн загальної суми збитків інфраструктури майже половину становлять збитки, завдані житловому фонду – 2,4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 1,6 млрд грн, та майже 679 млн грн – приватних будинків.

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Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено:

861 приватний будинок;

122 багатоквартирні будинки;

875 господарських будівель;

149 таунхаусів;

202 гаражі;

35 теплиць.

Крім того, у місті зруйновано і пошкоджено 26 освітніх закладів, 20 готелів та закладів рекреації, п’ять культурних та релігійних закладів, три офіси та конференц-центри, та спортивний заклад. Збитки соціальній інфраструктурі Бучі становлять понад 2 млрд грн.

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості – 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п’ять складів.

Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

У KSE додали, що оцінку втрат зробили на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків міста.

Нагадаємо, що місто Буча та Бучанська громада Київської області перебували під окупацією росіян понад місяць. 31 березня українські військові звільнили ці населені пункти від російських загарбників.

7 червня глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що у Бучанському районі за час окупації загинули 1 137 людей, а у місті Буча — 461.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

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Фото: Макс Ільченко