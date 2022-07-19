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Факти / Україна

У Бучі порахували збитки від російського вторгнення – понад 5,2 млрд грн

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
буча

Збитки, що завдала Бучі армія РФ, за оцінкою фахівців, становлять понад 5,2 млрд грн ($191,3 млн).

Про це повідомили у Київській школі економіки (KSE). За їхніми даними, у місті пошкоджено 2 512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

З 5,08 млрд грн загальної суми збитків інфраструктури майже половину становлять збитки, завдані житловому фонду – 2,4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 1,6 млрд грн, та майже 679 млн грн – приватних будинків.

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Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено:

  • 861 приватний будинок;
  • 122 багатоквартирні будинки;
  • 875 господарських будівель;
  • 149 таунхаусів;
  • 202 гаражі;
  • 35 теплиць.

Крім того, у місті зруйновано і пошкоджено 26 освітніх закладів, 20 готелів та закладів рекреації, п’ять культурних та релігійних закладів, три офіси та конференц-центри, та спортивний заклад. Збитки соціальній інфраструктурі Бучі становлять понад 2 млрд грн.

KSE Institute

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості – 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п’ять складів.

Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

У KSE додали, що оцінку втрат зробили на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків міста.

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Нагадаємо, що місто Буча та Бучанська громада Київської області перебували під окупацією росіян понад місяць. 31 березня українські військові звільнили ці населені пункти від російських загарбників.

7 червня глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що у Бучанському районі за час окупації загинули 1 137 людей, а у місті Буча — 461.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Макс Ільченко

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