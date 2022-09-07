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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли знизяться ціни на гречку – відповідь Мінагрополітики

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Коли знизяться ціни на гречку – відповідь Мінагрополітики
Фото: Depositphotos

У жовтні очікується зниження цін на гречку, оскільки цього року аграрії суттєво збільшили посівні площі, а обсяги зібраного врожаю задовольнять потреби українців і навіть дозволять сформувати необхідний резерв.

Про це заявив в ефрі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, коли почалося повномасштабне вторгнення, порушилася логістика постачання, тому крупу частково імпортували з Казахстану.

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– Але українські аграрії відреагували на цю ситуацію і суттєво збільшили посівні площі. Тому ми очікуємо в 1,5 раза більший збір гречки цього року, – пояснив чиновник.

Наразі триває збір гречки, який триватиме до кінця вересня, розповів Висоцький. На сьогодні вже зібрано 20 тис. тонн, загальний обсяг врожаю очікується на рівні 140 тис. тонн, а українці споживають за рік 100-110 тис. тонн.

– Тому ми очікуємо, що з жовтня ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво із запасом достатнє, щоб забезпечувати увесь рік українців гречкою та навіть сформувати необхідний перехідний резерв, – підсумував він.

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