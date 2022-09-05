Вересень, 05 в 15:49

У 2022 році ціни на гречку побили усі рекорди. Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом з метою запасів після початку повномасштабної війни.

На які цінники чекати українцям взимку та коли гречка подешевшає – Факти ICTV запитали у експерта.

Ціни на гречку 2022

Значне здорожчання гречаної крупи почалось у квітні 2022 року. Тоді гречка коштувала близько 60 грн.

Зараз дивляться

У травні середній показник ціни на гречку вже досяг 72 грн, а у червні крупа коштувала майже 90 грн.

У липні та серпні 2022 року крупа досягла рекордних 92 грн за кілограм.

За даними Мінфін, на початок вересня середній показник цін на гречку доходить до 94 грн за 1 кг.

Проте, якщо поглянути на реальні ціни в магазинах, сьогодні можна знайти гречку і за 61,99 грн у магазині Fora, і за 79 грн та 89 грн на Rozetka.

Чи подешевшає гречка

У питанні, чи подешевшає гречка та коли це станеться, у експертів думки розходяться.

Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка зазначив, що ціна може спочатку зрости, а потім має вирівнятися.

– Скоро будуть перші результати жнив, і на перших етапах можливе здорожчання гречки. Це відбудеться, в першу чергу, через панічні настрої людей та спекуляцію на цьому. Але згодом ціна вирівняється, – каже голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка.

Крошка додає, що минулий рік був першим роком в історії України, коли була заснована державна програма підтримки виробників гречки, за рахунок цього на гречку були досить великі розрахунки.

– Через ці обставини та погодні умови, обсяг врожаю гречки був непоганий. Але ситуація з погодними умовами влітку досить сильно вплинула на усі зернові культури, особливо в південних частинах України. І окрім того, у нас війна. Війна взагалі викликає інстинкт створення запасів, тому на гречку був і є сильний ажіотаж. Я думаю, що новий врожай гречки буде, але зараз дуже важко спрогнозувати, наскільки ціна на гречку буде коливатись, – каже експерт.

Крошка додає, що в Україні є й певні панічні та спекулятивні настрої та обставини.

– Сьогодні багато хто спекулює такими речами. Давайте згадаємо, як було з сіллю. Казали, що солі немає, але насправді виявилось, що це не така вже й велика проблема. На мій погляд, гречка – це афімерний продукт першої необхідності. Ми усі її споживаємо, але не у таких великих розмірах, – зазначає експерт.

Крошка також резюмував, що українцям слід чекати на певні коливання у ціні на гречку.

– На першому етапі, через панічні настрої людей, ціна може стрибнути вгору, але згодом, думаю, ціна буде більш-менш рівна. Крім того, держава дуже простимулювала вирощування гречки. Також не варто забувати, що через війну близько 8 млн українців, потенційних споживачів, покинули Україну, а це дуже вплине й на попит. Саме тому ціна має вирівнятися, – зазначив Крошка.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціна на гречку знижуватись не буде.

– Собівартість виробництва гречки дуже висока. В силу того, що сьогодні дуже дорогі нафтопродукти, надзвичайно дорога логістика, посівний матеріал, міндобрива тощо. Так, гречки посадили достатньо багато, і рівень її споживання зменшився, але собівартість гречки є достатньо високою, тому не буде дорожчати, але й дешевшати не буде, – розповів Пендзин.

Експерт додає, що ціна й надалі буде зберігатися на рівні 100-108 грн за 1 кг.