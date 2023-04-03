Квітень, 03 в 18:46

У понеділок, 3 квітня, Україна отримала перший транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках нової програми розширеного фінансування.

Про це поінформували в Міністерстві фінансів України.

Йдеться про 2 млрд спеціальних прав запозичень, що еквівалентно близько $2,7 млрд.

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Кошти надійшли до загального фонду держбюджету України. Вони допоможуть покрити пріоритетні напрямки видатків.

– Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету, – наголосив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для нашої країни 31 березня. Її загальний розмір становить $15,6 млрд.

Програма передбачає два етапи. Перший охоплює 2023-2024 роки. Планується впровадження надійного держбюджету на 2023 рік, зниження інфляції та утримання обмінного курсу, зокрема за допомогою валютних резервів. Буде проведено більш глибоку оцінку стану банківського сектору.

На другому етапі акцент буде зроблено на реформах, які сприятимуть ефективній післявоєнній відбудові України, імплементації необхідних заходів на шляху до Євросоюзу. Одним із пріоритетів другого етапу програми є довгострокове зростання економіки України.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд змінив свої правила кредитування, щоб відкрити шлях до надання нової кредитної програми для України.