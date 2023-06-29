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Економіка
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ціни на пальне в липні можуть зрости на 3-8 грн/літр

Ціни на пальне в липні можуть зрости на 3-8 грн/літр
Фото: Getty Images

Через повернення повноцінного податку на додану вартість (ПДВ) на пальне, моторне паливо у липні 2023 року може здорожчати на 3-8 гривень за літр.

З такою оцінкою виступили народні депутати та директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За словами Куюна, що ціни не зростатимуть безпосередньо з 1 липня, але їх ріст буде поступовим.

– Думаю, що протягом липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л – на дизпаливо, на 3 грн/л – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться, – сказав він у коментарі виданню Енергореформа.

Директор А-95 каже, що також усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, які Україна, більшою мірою, імпортує.

– Якщо світові ціни проваляться, то відповідно будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження. Завдання з багатьма невідомими, – сказав Куюн.

Паралельно із цим оператори на ринку будуть намагатись підвищити свою конкурентоспроможність у будь-який спосіб.

– Споживання пального впало, а охочих працювати на ринку менше не стало. Відповідно, буде боротьба без правил. Кожен оператор підвищуватиме свою конкурентоспроможність будь-якими способами, і ухилення від оподаткування буде одним із найпопулярніших, – вважає він.

Також Сергій Куюн каже, що повернення старого ПДВ за умов, коли “механізмів контролю більше не стало”, створює ризики відсутності очікуваного збільшення надходжень.

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев каже, що повернення до ПДВ у 20% на пальне з 1 липня не має суттєво позначитись на роздрібній ціні та прогнозує поступове підвищення цін на пальне на 3-8 грн/л.

– Як це позначиться на ціні бензину – це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я думаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво, – сказав Гетманцев у коментарі Енергореформі.

За словами нардепа Ярослава Железняка, повернення акцизів у вересні 2022 року не спровокувало підвищення цін, а вони навпаки впали через ситуацію на міжнародних ринках.

– Український ринок конкурентний. Якщо він таким і залишатиметься, то мережі за ціною і якістю будуть конкурувати, – сказав він.

З іншого боку, у коментарі Фактам ICTV фінансовий аналітик Олексій Лупоносов заявив, що сьогодні, крім політичних, нема передумов для підвищення ціни.

– Жодних економічних причин для збільшення цін на пальне сьогодні немає від слова зовсім, а політичні причини, які пов’язані з ПДВ, то це питання до пана (прем’єр-міністра, – Ред.) Шмигаля, – сказав він.

За словами Лупоносова, скасування податкових пільг може викликати обурення серед суспільства, оскільки це підвищить ціни у більшості галузей, тому уряд може не піти на таке рішення.

– На сьогодні це політична ситуація. Збільшення цін на пальне викличе збільшення цін на інші товари та послуги, – каже він.

Нагадаємо, у березні 2022 року парламент України ухвалив закон, який дає стимули для підтримки бізнесу під час російсько-української війни та стримує ціни на паливо, в рамках чого на період дії воєнного стану був встановлений нульовий акциз на пальне і ПДВ у 7% замість 20%.

Водночас вже у вересні того ж року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7668-д, який має на меті повернути акцизи на пальне, а саме на бензин і дизель у розмірі €100 за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан та ізобутан – €52/1000 л., на альтернативне моторне пальне і біодизель – €100 за 1 тис. літрів.

Попри зміни цін на акцизи, рівень ПДВ залишався на 7% до 1 липня 2023 року, коли має бути скасовано податкові пільги, що повернуть ПДВ на довоєнний рівень – до 20%.

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АЗС, Бензин, дизель, Дизельне пальне, ПДВ, Податки, Податок, Ціни на бензин
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