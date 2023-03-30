Березень, 30 в 9:51

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що зниження податку на додану вартість на пальне після початку війни до 7% було помилковим рішенням.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

– Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу, – сказав він.

За словами Гетманцева, з 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

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– Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів, – додав голова фінкомітету ВР.

Раніше експерт у галузі пального, директор асоціації А95 Сергій Куюн заявив, що ціни на автомобільне пальне (бензин і дизель) мають потенціал до зниження протягом квітня 2023 року, а у найближчі тижні ціни на АЗС можуть впасти ще на 1 грн.