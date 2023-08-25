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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Прийдешня зима буде непростою, тому максимально готуємося – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прийдешній опалювальний сезон навряд чи буде легшим для України, ніж попередній, тому уряд за підтримки партнерів максимально готується до можливих викликів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 25 серпня.

За його словами, напередодні питання опалювального сезону в Україні порушувалося під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії, зокрема щодо допомоги енергосистемі України.

– Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося. Вже закачали понад 13 млрд кубів газу, ремонтуємо та відновлюємо наші енергооб’єкти, – наголосив глава уряду.

Раніше в Міненерго розповіли, що підготовка енергетичної системи України до зими передбачає не тільки відновлення пошкоджених російськими атаками генерувальних об’єктів, але й забезпечення додаткових резервів.

Російські окупанти минулої зими пошкодили приблизно 24 об’єкти генерації, серед яких багато ТЕЦ та ТЕС.

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Війна в Україні, Газ, Денис Шмигаль, Енергетика, Опалювальний сезон, Російська агресія
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