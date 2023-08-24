Підготовка до опалювального сезону 2024: Нафтогаз оновив газорозподільні мережі

Іржаві труби та старе обладнання не знали ремонту десятиліттями! На жаль, у такому стані нині більшість газорозподільної системи України.

Якщо по таких трубах ще й прилітає ворожа міна – споживачі на тривалий термін ризикують залишитися без газу, а втрати палива в системі битимуть рекорди. Щоб не допустити такої ситуації, національний оператор газорозподільних систем Газмережі, що поступово переймає на себе газове господарство країни, активно ремонтує та модернізує критичну інфраструктуру. Зокрема, і в прифронтових районах.

Нові шафові газорозподільний пункт – гарантія безперебійності газопостачання. На відміну від старих пунктів, вони оснащені автоматикою, а також багатоступеневим захистом.

Усе це має запобігати аваріям і мінімізувати витік газу, якщо вони все ж стануться, а рівень енергоефективності в нового обладнання на 70% вищий, ніж у старого.

Крім того, оновлені пункти ефективніше регулюють тиск газу, їхні фільтри краще очищують блакитне паливо, що йде безпосередньо до споживачів. Це, до речі, вже відчули на Житомирщині. Там з початку року встановили 69 сучасних регулюючих пунктів, що заощаджують паливо.

У масштабах держави модернізація газорозподільної системи не лише забезпечить надійне постачання палива навіть під час війни, а й суттєво зекономить на виробничо-технологічних втратах.

Нафтогаз сподівається, що зрештою до естафети енергоефективності доєднається вся країна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.