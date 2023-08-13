Енергетики готують до зими додаткові резерви, щоб швидко відремонтувати обладнання у разі атак РФ

Підготовка енергетичної системи України до зими передбачає не тільки відновлення пошкоджених російськими атаками генеруючих об’єктів, але й забезпечення додаткових резервів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

– Наразі нами здійснюється найбільша ремонтна кампанія за всі часи незалежності. Ми говоримо про відновлення не тільки генеруючих об’єктів, магістральні лінії, але й про обленерго, тобто операторів систем розподілу, – сказав він.

За словами Сафарова, усі ремонтні роботи відбуваються за графіком, а деякі – навіть із випередженням.

– Наприклад, атомна генерація, яка забезпечує навіть попри окупацію Запорізької станції, більш ніж половину від загальної кількості електроенергії, яку Україна генерує, випереджує терміни виведення з ремонтних робіт атомних блоків, – сказав заступник міністра енергетики.

Наразі вже 5 атомних блоків загальною потужністю 4,4 ГВт відремонтовані та повністю підготовлені до осінньо-зимового періоду, ще 4 перебувають на фінальній стадії, заявив Сафаров.

Він нагадав, що російські окупанти під час минулої зими пошкодили приблизно 24 об’єкти генерації, серед яких багато ТЕЦ та ТЕС.

– Ми розуміємо, що, скоріше за все, атаки залишаться, тому ми готуємо додаткові резерви, які дозволять нам швидко відремонтувати те обладнання, яке буде виведено внаслідок ворожих обстрілів з ладу, – додав Сафаров.

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