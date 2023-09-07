НБУ визнав Укрбудінвестбанк неплатоспроможним

Правління Національного банку ухвалило рішення додати АТ Український будівельно-інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних.

Про це у четвер, 7 вересня, повідомила пресслужба регулятора.

– Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, зарахування АТ Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України, – зазначили в НБУ.

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НБУ ухвалив рішення визнати банк неплатоспроможним у зв’язку з:

невиконанням ним письмової вимоги Нацбанку;

неврахуванням в повному обсязі зауважень Нацбанку до Плану заходів;

відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних;

зростанням ризиків щодо виконання Укрбудінвестбанк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

4 серпня правління НБУ зарахувало АТ Укрбудінвестбанк до категорії проблемних.

Від цього моменту стан банку суттєво погіршився, а менеджмент і власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

– Кожен вкладник АТ Укрбудінвестбанк отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, – йдеться в повідомленні НБУ.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 1 вересня становить 606 млн грн.

Відповідно до інформації АТ Укрбудінвестбанк, станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем’яненко.

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