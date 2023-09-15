Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Український уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня зросте прожитковий мінімум до 2 920 грн.

Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1562 грн, а з 1 квітня – 1760 грн. Зараз ЄСВ становить 1474 грн (22% від 6,7 тис. грн – мінімальної зарплати).

Зараз дивляться

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, ключові акценти: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.

Водночас видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачено.

Читайте також
Розглядаємо найгірші сценарії: голова Укренерго про підготовку до зими
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

Війна в Україні, Гроші, Зарплата, Зарплати, Зарплати в Україні, Мінімальна зарплата
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Єврокомісія
Вибух у Новій Каховці: окупанти впустили керовану авіабомбу на житловий район
нова каховка
У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Потужний моральний ляпас ворогу: Гуменюк про знищення ППО в Криму
Наталія Гуменюк
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь