Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Український уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.
Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня зросте прожитковий мінімум до 2 920 грн.
Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1562 грн, а з 1 квітня – 1760 грн. Зараз ЄСВ становить 1474 грн (22% від 6,7 тис. грн – мінімальної зарплати).
Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, ключові акценти: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.
Водночас видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачено.
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