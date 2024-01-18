Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Економіка
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Кредитна історія – як дізнатися і що для цього потрібно

кредитна історія
Фото: Depositphotos

Перевірка кредитної історії є обов’язковим етапом при оформленні кредитної позики, отриманні кредитної картки, придбанні майна. Будь-яка фізична особа може перевірити свою кредитну історію та стан заборгованостей. Як дізнатися свою кредитну історію та що для цього потрібно, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Розуміння своєї кредитної історії допомагає:

  • знати свій кредитний рейтинг;
  • уникнути штрафів і пені за незакритими до кінця кредитами;
  • переконатися, що на ваше ім’я немає зареєстрованих шахрайським шляхом кредитів.

Як дізнатися кредитну історію онлайн

Перевірити свою кредитну історію можна онлайн на кількох сервісах: 

Зараз дивляться

Як правило, такі ресурси збирають відомості про всі кредити, надані фізособам від банків та інших фінансових компаній у країні.

Також за допомогою Єдиного реєстру кредитних історій можна з’ясувати, чи є ваша кредитна історія в тому бюро, яке вас цікавить. Щоб це зробити, потрібно зайти на сайт і ввести там такі дані:

  • ІПН; 
  • email;
  • капчу. 

Відповідь на запит ви отримаєте на вказану електронну скриньку.

Як дізнатися кредитну історію в УБКІ 

Щоб перевірити свою кредитну історію за допомогою Українського бюро кредитних історій, потрібно пройти реєстрацію на сайті сервісу та замовити звіт. Один раз на рік така послуга надається безкоштовно, а повторний запит обійдеться в 90 грн.

Ви зможете отримати інформацію про всі кредити, які отримували за останні 5 років. Також там міститимуться відомості про:

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
  • прострочені платежі;
  • неповну виплату кредиту; 
  • наявність судових рішень тощо. 

Також можна замовити експертний аналіз усіх своїх кредитних договорів та історії.

Щоб отримати звіт про кредитну історію, потрібно зробити наступне:

  1. Пройти реєстрацію, вказавши особисті дані та контактну інформацію, за необхідності пройти верифікацію.
  2. Ввести свої персональні дані – ПІБ, дату народження тощо.
  3. Обрати тип звіту – стандартний або розширений, до якого буде включено додаткову інформацію для оцінки кредитного потенціалу.
  4. Обрати спосіб отримання звіту – файл у форматі pdf або друкований документ, який вам видадуть в офісі УБКІ.
  5. Оплатити послугу – онлайн або через банківський термінал. 

Щойно ви оплатите звіт, ви одразу отримаєте до нього доступ і зможете його:

  • завантажити на свій гаджет;
  • отримати електронною поштою;
  • забрати в офісі компанії.

Як дізнатися свою кредитну історію в Приват24

Крім того, дізнатися свою кредитну історію можна за допомогою різних мобільних додатків. Наприклад, у Приват24 потрібно вибрати Послуги → Кредитний рейтинг → Кредитна історія. Тут ця послуга платна, її вартість зараз становить 90 грн.

Читайте також
Як прибрати кредитний ліміт у Приват24: покрокова інструкція
Кредитна історія – як дізнатися і що для цього потрібно

Кредит, Поради, Фінанси і Кредит
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ДБР провело обшуки в одному з райсудів Києва: до чого тут екснардеп Жеваго
Костянтин Жеваго
Що таке СЗЧ у військовий час, і яка відповідальність за це передбачена
Кредитна історія – як дізнатися і що для цього потрібно
Яку суму можна перевозити через кордон: основні правила
Кредитна історія – як дізнатися і що для цього потрібно
Як в Україні отримати дозвіл на зброю 2024: процедура та необхідні документи
Зброя
Як отримати електронний ключ у податковій – інструкція
Онлайн, компʼютер

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь